Rosenborg tok årets første hjemmeseier mot Strømsgodset

Rosenborg stanget lenge, men vant til slutt 3-0 hjemme mot Strømsgodset.

Rosenborg - Strømsgodet 3-0

Rosenborg måtte kjempe hardt for tre poeng hjemme mot et tøft Strømsgodset-lag. Til slutt ble seieren relativt komfortabel, uten at hjemmelaget imponerte stort. Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er blant dem som mener laget fortsatt har klare mangler.

Underveis i kampen tok RBK-legenden til Twitter. Han mener dagens Rosenborg-utgave mangler fart og tempo.

- En gang sa Ole Gunnar Solskjær til meg at det første han så etter i en spiller var fart/tempo. Dessverre for Rosenborg så er det nesten ingen med fart i dette laget. Holse har men får ikke brukt den, skriver den tidligere landslagsspilleren på Twitter.

SKEPTISK: Jakobsen ser stort forbedringspotensial i dagens RBK-tropp. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

Eurosport-ekspert Joacim Johnsson er heller ikke spesielt imponert over årets Rosenborg-utgave. Han mener signeringen av Børven ikke vil løse alle klubbens problemer.

Inn mot avspark var det knyttet stor spenning til hvordan Trond Henriksen ville løse spiss-situasjonen, etter at Dino Islamovic hadde et positivt innhopp mot Stabæk forrige helg.

Den midlertidige RBK-treneren endte opp med å gi svensken muligheten fra start, mens nyervervede Torgeir Børven ble plassert ute til venstre.

Jevn åpning

Kampen startet jevnt, og det skulle ta ti minutter før det ble skapt noen målsjanser. Lars-Jørgen Salvesen fikk kampens første.

Spissen mottok ballen ute til høyre, og dro seg inn i 16-meteren hvor han fikk løsnet et brukbart skudd. André Hansen måtte ut i full strekk, men hadde god kontroll på avslutningen.

Strømsgodset tok over banespillet, og var det førende laget i den første omgangen.

Lars-Jørgen Salvesen viste seg frem i åpningsminuttene på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Etter 24 minutter kom Rosenborg til sin første sjanse. Sondre Fosnæss Hanssen mistet ballen midt på banen, og Kristoffer Zachariassen skrudde på turboen og fikk med seg ballen hele veien inn i Godsets 16-meter. Midtbanespilleren fikk avsluttet med venstre fot, men skuddet gikk til side for mål.

Keeperbytte

Etter 29 minutter var André Hansen i fokus igjen. Burvokteren glimtet nemlig med sitt fravær forrige helg, på grunn av en skade i lysken. Keeperen var tilbake igjen lørdag kveld, men måtte byttes ut igjen etter bare en halvtimes spill.

SKADET: André Hansen måtte kaste inn håndkleet etter en halvtimes spill. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Godset fortsatte å styre banespillet, uten at noen av aktørene kom til de store mulighetene. Lagene gikk dermed til pause på stillingen 0-0.

Trener Henriksen var ikke fornøyd med RBKs førsteomgang.

- Svak førsteomgang syns jeg, sa Henriksen til Eurosport i pausen.

Godset med initiativet

Strømsgodset fortsatte å holde på initiativet i starten av den andre omgangen. Etter bare et par minutters spill vant Johan Hove ballen på midten, og bortelaget satte fart mot RBK-målet.

Hove trillet videre til Salvesen som nesten fant lagkamerat Moses Mawa på åpent mål. Marius Lundemo fikk imidlertid kastet seg inn, og avverget det hele.

Rosenborg fortsatte i samme tempo som i første omgang, og etter en times spill gjorde Henriksen kampens første dobbelbytte. Lundemo og Carlo Holse gikk av, mens Pål André Helland og Emil Konradsen Ceide ble byttet inn.

Sistnevnte viste seg fem umiddelbart. Kantspilleren mottok ballen ute til venstre, og driblet seg frem til en kjapp avslutning. Viljar Myhre i Godset-buret var imidlertid med på notene, og fikk avverget.

Det var likevel Helland som skulle slå hull på byllen etter 67 minutter. Rosenborg holdt trykket oppe etter et angrep, og ballen landet hos Gjermund Åsen på kanten av 16-meteren.

Midtbanespilleren løftet blikket, og fant Helland med et innlegg via en Godset-spiller. Rosenborgs nummer ti headet ballen inn bak en sprellende Myhra.

JUBEL: Helland ga Rosenborg ledelsen midtveis i den andre omgangen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Vellykede bytter

Innbytterne satte med andre ord fart på Rosenborg, som plutselig så mye giftigere ut.

Etter 80 minutter kom 2-0, og også denne gangen var det et innlegg som ble avgjørende. Helland serverte et fint hjørnespark mot første stolpe, hvor Zachariassen kom på løp.

Etter litt om og men fikk bergenseren stokket beina, og satte inn 2-0 bak et passivt Strømsgodset-forsvar.

På overtid tegnet også Torgeir Børven seg på skåringslista. Nok en gang var Helland sentral, og igjen var det en dødball som skulle til.

Helland slo nok en gang en dødball inn mot første stolpe, og fant Børven på første stolpe. Spissen headet ballen i en perfekt bue over Myhra.

- Godset må føle at dette er veldig tungt, etter en god borteprestasjon veldig lenge, sa Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud etter den siste nettkjenningen.

Dermed endte det 3-0 på Lerkendal. Rosenborg står med tre seire og én uavgjort etter at Eirik Horneland fikk sparken. Det er likevel knyttet stor spenning til hvem som skal ta over trenerjobben.

I dialog med trenerkandidater

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng snakket med Eurosport i pausen. Der ga han en oppdatering på hvordan klubben ligger an i jakten på ny trener.

- Vi jobber en del med det. Lista har blitt kortere, så vi håper jo at vi skal få det på plass, men vi vet ikke helt når, sier Koteng til Eurosport.

TRENERJAKT: Kotengs liste over trenerkandidater blir kortere og kortere. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

På spørsmål fra Eurosports Gunhild Toldnes bekrefter at Koteng at de er i konkrete samtaler med potensielle kandidater:

- Det må jeg si ja til, sier Koteng til Eurosport.

Han er samtidig brukbart fornøyd med tingenes tilstand, og føler seg ikke presset til å få på plass en ny hovedtrene fortest mulig.

- Vi syns det fungerer ganske bra med det teamet vi har nå, avslutter Koteng.