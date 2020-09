Rosenborg tok seg videre i Europa League-kvalifiseringen - møter PSV

Først sendte Anders Konradsen Rosenborg i ledelsen, så ble han utvist. Men det holdt likevel til avansement for trønderne.

ROSENBORG - ALANYASPOR 1-0:

Etter en tam første omgang tok Rosenborg ledelsen i Europa League-kvalifiseringskampen mot tyrkiske Alanyaspor ved Anders Konradsen.

Snaue ti minutter senere ble samme mann noe tvilsomt sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort for kvelden. Dermed ble det på mange måter en kamp mot klokka for trønderne de siste 25 minuttene på Lerkendal torsdag kveld.

Til tross for at gjestene skapte en del gode sjanser med én mann mer på banen, holdt hjemmelaget unna og er dermed klar for den siste kvalifiseringsrunden.

Nådeløs Rekdal

I pausen var tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal nådeløs i sin analyse av Rosenborg og mente at trønderne ikke har noe i europacupen å gjøre.

Rekdal uttalte seg etter det som altså var en meget tam første omgang.

- Om du tar en blå Lada og farger den rød, så kjører den ikke fortere. Poenget mitt er at om Åge (Hareide) går i garderoben å skjeller dem ut nå, blir det ikke bedre. De har gjort så godt de kan. Vi har sett det over lang tid at RBK mangler intensitet, tempo, aggresjon og samhandling. Dette er nivået de har ligget på i det to siste gruppespillene de har vært i. De har blitt rundspilt i alle kamper og tatt to poeng på 12 kamper. Rosenborg må bygge et helt nytt lag, sier Rekdal i VGTV-studio.

- Nå driver Rosenborg å lapper på et mannskap som uansett aldri kommer til å bli så gode som de ønsker. Sånn de ser ut nå, har ikke RBK noe i Europa å gjøre.

Trønderne løftet seg noe i andre omgang, men etter at Konradsen ble utvist handlet det aller meste om å forsvare ledelsen, framfor å jakte flere scoringer.

I neste kvalifiseringsrunde møter Rosenborg det nederlandske storlaget PSV Eindhoven. Nederlenderne hadde få problemer med å vinne sin kamp mot Mura.

Sjansefattig før pause

Rosenborg åpnet kampen bra og klarte å holde litt i ballen, mens gjestene fra Tyrkia la seg lavt i banen innledningsvis og så an kampbildet litt.

Hjemmelaget klarte imidlertid ikke å skape all verden og etter hvert kom Alanyaspor bedre og bedre med i kampen. Gjesten skapte noen småfarlige sjanser.

UTVIST: Anders Konradsen pådro seg to gule kort og ble sendt i garderoben. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Først sto Adam Bareiro i god posisjon ved bakre stolpe etter et kvarter, men Tore Reginiussen fikk ryddet unna. Like etter slo Francois Moubandje et brukbart innlegg som Bareiro jaktet i bakrom. Keeper André Hansen var imidlertid raskt ute.

Det ble ikke akkurat noe fyrverkeri av en fotballkamp på Lerkendal de første 45 minuttene og de var lenge mellom de store høydepunktene.

Fem minutter før pause fikk imidlertid Kristoffer Zachariassen en god mulighet. Han plukket opp ballen og satte fart mot mål. Den tidligere Premier League-stopperen Steven Caulker luktet imidlertid fare og fikk hindret Rosenborg-spilleren.

Rett før lagene gikk i garderoben kom omgangens største sjanse. Alanyaspor spilte seg fram sentralt i banen og ballen hvanet hos brassen Davidson. Han klemte til fra rundt 16 meter og avslutningen strøk stolpen til Hansen i RBK-buret.

Det sto 0-0 ved pause, men gjestene hadde vært nærmest scoring.

Mål og rødt kort

Etter hvilen virket hjemmelaget noen hakk hvassere og etter 58 minutter sendte Anders Konradsen trønderne i føringen. Rosenborg fikk frispark i god posisjon og danske Carlo Holse slo inn i feltet. Fatih Aksoy bommet i det han skulle klarere og serverte i stedet Konradsen, som satte ballen i mål alene med keeper.

Tyrkerne måtte dermed framover i jakten på en utligning og i det 63. minutt fikk gjestene frispark i god posisjon, etter at det først ble ropt på straffe for hands, men dommeren trakk forseelsen utenfor 16-meteren. Salih Ucan ladet kanonen og brente til fra rundt 16 meters hold. Skuddet var knallhardt, men gikk like utenfor.

Kort tid etter ble Rosenborg redusert til ti mann. Midtbanespilleren fikk sitt andre gule kort for en arm oppe i ansiktet på en motstander og dermed måtte han forlate banen. TV-reprisen viste at det gule kortet virket en smule billig.

Etter utvisningen handlet det meste naturlig nok om gjestene fra Tyrkia. Alanyaspor skapte farlighet på farlighet, men Rosenborg holdt brukbart unna.

Det ble smått kaotisk bak hos Rosenborg de siste minuttene, men tyrkerne klarte aldri å skape de helt enorme sjansene og dermed endte det med 1-0 i Trondheim.

På tampen ble gjestenes Khouma Babacar utvist og de siste sekundene var det ti mot ti på Lerkendal.