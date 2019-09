Rosenborg tok steg mot medalje og sendte Mjøndalen mot OBOS-ligaen

Uheldige Joackim Olsen Solbergs selvmål avgjorde kampen i Mjøndalen.

MJØNDALEN - ROSENBORG 1-2:

CONSTO ARENA (Nettavisen): Mjøndalen tok imot Rosenborg til fotballfest i Nedre Eiker søndag kveld. På flomlysbelagte Consto Arena hadde 2462 tilskuere møtt opp for å følge kampen som kan bli avgjørende både i topp og bunn av Eliteserien.

Olivier Occean sendte hjemmelaget tidlig i ledelsen, men en scoring fra Alexander Søderlund og et selvmål fra Joackim Olsen Solberg sørget for at trønderne sikret alle tre poengene.

- Mentalt sett blir dette en prøve når vi ikke får den 3-1-scoringen. Det blir litt krampeaktig den siste halvtimen, den første timen er god med unntak av scoringen, sa RBK-trener Eirik Horneland til Eurosport etter kampen.

Etter kampen var Mjøndalen-trener Vegard Hansen tydelig på at

- Dette er ikke noe å klage over, vi møter et bedre et lag. Det er ikke så ofte vi gjør det. Vi følte oss ett hakk dårligere enn Rosenborg på alt egentlig. Det er vondt å erfare. Vi taper fortjent, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport.

- Vi var redde dødballene deres, vi var redde for kombinasjonsspillet deres. Vi visste hva de kom med, vi klarte tidvis å demme opp på sidene og gjorde det vanskelig for dem i perioder. Men de er bedre enn oss. De kjøper spillere for 25 millioner, som er over halvparten av vårt budsjett, så de er i en annen verden, sa Hansen videre.

En diskusjon som har pågått er hvorvidt Bjørn Maars Johnsen eller Alexander Søderlund skal spille på topp. I denne kampen var det førstnevnte som spilte på topp, mens Søderlund ble flyttet på kant. Det liker ikke Eurosport-ekspert Joacim Jonsson:

- I dag er det toppen i Eliteserien mot OBOS-lag. Det er klasseforskjell. Da kan man spille slik. Når man er i Europa, så er dette sjanseløst. Dette er ingen rolle som Søderlund trives med, man gjør ham en bjørnetjeneste, sa Jonsson i Eurosport-studio.

Selv var Søderlund tydelig på at han ikke hadde noe i mot den nye rollen:

- Jeg tror jeg er klart best som spiss, men noen gang gjør man det som treneren vil og det som er best for laget. Så det er bare å jobbe på. Treneren sier at dette er det beste alternativet, så da blir det sånn. Man gjør det beste ut av det, og står på, sa Søderlund.

Rosenborg klatret opp på 37 poeng, og har to poeng opp til tredjeplass og fem poeng til andreplass på tabellen. Mjøndalen på sin side har havnet helt ned i nedrykksstriden, og ligger på kvalifiseringsplass med 21 poeng. Det er ett poeng opp til lagene på plassene over og to poeng ned til tabelljumbo Sarpsborg 08.

Occean-heading

Rosenborg fikk kampens første sjanse ved Alexander Søderlund, men gjestenes toppscorer skjøt rett på målvakt Julian Faye Lund fra litt skrått hold. Keeperen er utlånt til Mjøndalen for sesongen fra nettopp Rosenborg og sto en god kamp for hjemmelaget.

Like etter gikk ballen i mål i motsatt ende av banen. Et lang innkast fant etter hvert pannebrasken til Olivier Occean. Canadieren headet ballen inn i lengste hjørnet til stor jubel fra hjemmesupporterne.

Kvarteret var spilt da Rosenborg fikk straffespark. Anders Trondsen ble felt, og dermed fikk Søderlund på ny sjansen til å score. Denne gang var han sikker, og fra ellevemeteren smalt han inn utligningen.

SIKKER: Alexander Søderlund hamret et straffespark i mål. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Like før halvtimen var spilt fikk Rosenborg en dobbelsjanse etter corner, men bruntrøyene fikk avverget begge forsøkene. Gjestene presset på for scoring utover omgangen, men det kom ikke flere mål og lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Marerittinnhopp

Flere mål kom det dog i den andre omgangen. Bare fem minutter etter pause gikk bortelaget opp i føringen. Olsen Solberg ble byttet inn i kampen minuttet før hvilen, og det var han som var uheldig og sendte ballen i eget mål på et hjørnespark.

- Han rekker ikke å reagere der, Olsen Solberg, kommenterte Eurosports Tor Ole Skullerud om det uheldige selvmålet.

Til tross for at trønderne hadde flest sjanser, kom Mjøndalen mer med i kampen midtveis i andre omgang. Både Olsen Solberg og Stian Aasmundsen hadde muligheter til å score, men ingen av de maktet å få kula i nota.

Kampen endte dermed 2-1 til de hvitkledde gjestene.

