Rosenborg utspilt i Salzburg: – Slik er virkeligheten

Europaligaen gir Rosenborg gode millioninntekter, men sportslig ble trønderne igjen ydmyket torsdag kveld. Salzburg lekte seg til 3-0-seier i egen storstue.

Hadde det ikke vært for André Hansen i RBK-buret, hadde det sett langt styggere ut for gjestene fra Trondheim. Salzburg har nå spilt hele 51 hjemmekamper på rad i alle konkurranser uten tap.

– Det er veldig klart at det er stor nivåforskjell på lagene. Slik er virkeligheten, og det er noe vi dessverre må akseptere. Vi ønsker å komme opp på dette nivået, men da må vi ta noen steg, sa Rosenborg-trener Rini Coolen til TV 2 etter tapet i Østerrike.

Munas Dabbur stanget Salzburg opp i 1-0 etter 34 minutter. Måltyven kunne uten problemer sette pannen på et perfekt innlegg fra Stefan Lainer. Scoringen kom etter at Rosenborg ble brutt i et forsøk på å spille seg ut.

RBK hadde lite å komme med offensivt. Det var derfor bare et spørsmål om tid før også 2-0-målet ville komme, og åtte minutter etter pause satte 19 år gamle Hannes Wolf ballen mellom beina på Hansen. I forkant gjorde unggutten flere finter på Besim Serbecic.

Gulbrandsen viste seg fram

Fem minutter senere ble kvelden enda tyngre for bortelaget. På klønete vis satte Even Hovland inn en dytt i ryggen på en feilvendt Amadou Haidara, som falt over ende og skaffet Salzburg straffe. Fra krittmerket ble Dabbur tomålsscorer.

Hansen kastet seg riktig vei, men måtte se ballen gå forbi ham og i nettet.

Fredrik Gulbrandsen var heltent og ville åpenbart vise seg fram på topp for Salzburg. Nordmannen hadde flere avslutninger, men greide aldri å overliste Hansen. Nærmest var han like før pause. En strålende redning fra RBKs målvakt nektet Gulbrandsen nettkjenning.

Ikke i nærheten

Tidligere torsdag viste en oversikt fra UEFA at Rosenborg håvet inn nesten 60 millioner kroner i premiepenger for fjorårets europaligadeltakelse. Den gang slo trønderne ut selveste Ajax i kvalifiseringen, men i høst har de ikke vært i nærheten av å holde nivået i gruppespillet på nest øverste nivå i Europa.

I forrige runde ble Rini Coolens menn rundspilt i 1-3-tapet hjemme mot et svært reservepreget Leipzig-lag. RBK røk knepent 0-1 i første kamp i bortemøtet med Celtic.

Etter tre av seks kamper ligger Rosenborg helt sist i sin gruppe. Salzburg topper med full pott, mens Leipzig følger med seks poeng. Tyskerne slo Celtic 2-0 hjemme torsdag.

Til helgen skal RBK møte Brann til seriefinale i Bergen. Med tap der glipper tabelltoppen med noen få runder igjen i Eliteserien.

Trønderklubben måtte torsdag greie seg uten Tore Reginiussen i midtforsvaret på grunn av sykdom.

– Vi må se i dag og i morgen. Vi håper han er klar til søndag, for vi trenger ham, sa Coolen.

(©NTB)

Mest sett siste uken