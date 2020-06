Rosenborg vant i Henriksens comeback

Rosenborg tok årets første trepoenger borte på Brann Stadion.

BRANN - ROSENBORG 1-2:

Rosenborg gikk seirende ut av tungvekstduellen mot Brann, og Trond Henriksen fikk dermed en drømmestart på tilværelsen som RBK-trener. Kampen i seg selv var ikke spesielt finspilt, men særlig én situasjon skapte reaksjoner.

Etter 63 minutters spill gjennomførte nemlig Brann sitt første dobbeltbytte. Stjernespiss Daouda Bamba ble tatt av, noe angrepsspilleren ikke var spesielt fornøyd med.

- Slår ut med armene der, Bamba. Det har vi sett før med Bamba, han setter ikke pris på å bli tatt av, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Det var en tydelig frustrert Daouda Bamba som måtte forlate banen etter 63 spilte minutter. Foto: Dplay

Brann-spissen gikk rett i garderoben, før han minutter senere kom ut og satte seg på tribunen.

Etter kampslutt var hovedtrener Lars Arne Nilsen tydelig på at Bambas oppførsel ikke hører hjemme i Brann-leieren:

- Det er nok frustrasjon. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det, og det skal jeg ta med han, sier Brann-treneren til Eurosport.

Mareritt-start for RBK

Trond Henriksen gjorde et par endringer på RBK-laget som entret banen i Eirik Hornelands siste kamp som klubbens hovedtrener. Gjermund Åsen og Anders Trondsen fikk begge tillit fra start, etter fine innhopp mot Bodø/Glimt i midtuken.

Henriksen skulle likevel få en marerittstart i jobben som hovedtrener for Rosenborg. Allerede etter fire minutter tok de røde bergenserne ledelsen, da Gilbert Koomson satte ballen i mål bak André Hansen.

En våken Daouda Bamba plukket opp ballen etter et innlegg, og spilte fri Koomson. Ghaneseren kunne enkelt sende rødtrøyene i føringen.

- Drømmestart for Brann, utbrøt Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Gilbert Koomson sendte Brann i ledelsen etter bare fire minutter. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Den tidlige nettkjenningen ga hjemmelaget blod på tann, og bergenslaget fortsatte å dominere kampen. Bamba fikk muligheten til å sette sitt fjerde mål for sesongen etter 13 minutters spill, men denne gangen hadde Hansen full kontroll på avslutningen.

Etterlengtet utligning

Trenerbyttet ga med andre ord ingen umiddelbar effekt for trønderne, som slet med de samme tingene som tidligere i sesongen. Sjansene uteble, og Brann hadde relativt god kontroll på eget gress.

Da smakte det nok ekstremt godt for hvittrøyene at utligningen kom like før pause. Anders Trondsen ble felt på vei fremover, og Pål André Helland fikk muligheten på frispark. Den muligheten tok han vare på, da han serverte en nydelig ball til lagkamerat Even Hovland som flikket ballen ned i lengste hjørne. Dermed stod det 1-1 til pause på Brann Stadion.

Even Hovland var på rett sted til rett tid, og satte inn 1-1 like før pause. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Den ferske Rosenborg-treneren var lettet over at laget fikk utligningen rett før pause.

- Det var veldig viktig at vi fikk en skåring der, i og med at vi kom under så tidlig. En unødvendig skåring syns jeg. Den gjorde godt, sa Henriksen til Eurosport i pausen.

Det var et sultent Rosenborg som entret banen i andre omgang, og allerede etter to minutters spill hadde bortelaget kommet seg til to farligheter. Dino Islamovic viste seg blant annet frem med en heading fra straffemerket, uten at avslutningen bød på de store problemene for Ali Ahamada i Brann-buret.

Kampen åpnet seg følgelig enda mer opp, og begge lag presset på for et ledermål. Rosenborg styrte banespillet, og i kampens siste ordinære spilleminutt kom seiersmålet.

Skjebnesvanger feil

Innbytter Bismar Acosta hadde et tøft innhopp, og rotet det ordentlig til. Midtstopperen fra Costa Rica mistet ballen til en aggressiv Carlo Holse inne på hjemmelagets halvdel, og den feilen skulle bli avgjørende. Kristoffer Barmen forsøkte å komme til unnsetning, men bergenserens klarering gikk rett i Holse.

Ballen dalte i en perfekt bue for bortelaget, og plutselig lå den i nettet. RBK holdt på ledelsen, og kunne dermed innkassere sesongens første seier.

Bismar Acosta må ta på seg deler av skylda for at Brann tapte mot Rosenborg søndag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Trond Henriksen fikk dermed en perfekt åpning på sitt tredje opphold som midlertidig RBK-trener. Laget står med fire poeng på sesongens første fire kamper, og møter Vålerenga på Lerkendal kommende onsdag.

Den nybakte hovedtreneren var lettet over å ha tatt sesongens første trepoenger.

- Det var viktig for spillerne, Rosenborg og Trøndelag at vi fikk den trepoengeren i dag. Samtidig spilte vi litt bedre enn tidligere i sesongen, selv om det ikke var helt fantastisk, sier Henriksen til Eurosport.

Brann står på sin side med syv poeng etter fire kamper. Dette var bergensernes første tap for sesongen.