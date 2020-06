Rosenborg vant uten å overbevise – Adegbenro ut med skade

Rosenborg gjorde det de trengte for å slå 1.-divisjonslaget Stjørdals-Blink 3-1 i en treningskamp torsdag, men ikke stort mer.

Relasjonene satt ikke perfekt for et RBK-lag som slet med å skape muligheter, men likevel hadde grei kontroll på kampen og avgjorde med to sene mål.

Innbytter Carlo Holses 1-0-mål i det 32. minuttet kom etter klønete forsvarsspill av vertene fra Stjørdal.

En hands av Gjermund Åsen ga Blink muligheten fra straffemerket fem minutter før pause. Sondre Stokke omsatte straffesparket kontant i mål til 1-1 for det nyopprykkede 1.-divisjonslaget.

På tampen ble RBK berget da Meling satte foten på ballen fra kort hold og fikset seier. Erik Botheim gjorde 3-1 på overtid.

Skade

RBK kom til Stjørdal uten fire sentrale spillere i troppen. André Hansen og Anders Konradsen fikk prioritere trening, mens Pål-André Helland og kaptein Tore Reginiussen har trøblet med henholdsvis en legg og et kne.

Det hjalp lite at vingen Samuel Adegbenro måtte av banen tidlig i torsdagens kamp. Han tok seg til låret og ble erstattet av dansken Holse, men det skal ikke være fare for en alvorlig skade.

«Det meldes fra Stjørdal at det ikke skal være noen stor fare med Samuel Adegbenro. Kjente litt på oppvarmingen og gikk av for å ikke ta noen sjanser», skriver Rosenborg på sin Twitter-konto.

Nevnte Holse var sammen med 18-åringen Emil Konradsen Ceïde toneangivende offensivt for RBK. Ceïde viste seg fram med flere løp og frekke finter, og han gjorde også forarbeidet til Holses scoring.

Brattbakk junior

Dansken var nær å bli tomålsscorer til minutter før slutt, da han hamret ballen i krysstanga. Et kvarter før det hadde Blink vært nær å ta ledelsen etter defensivt slurv av Even Hovland, men Julian Faye Lund avverget for gjestene.

Rosenborg-trener Eirik Horneland ga spilletid til mange i løpet av kampen. Inn etter pause kom unggutter som Edvard Tagseth, Mikael Johnsen og Filip Brattbakk.

Brattbakk avsluttet skummelt fem minutter før slutt, men Stjørdals-Blinks keeper fikk slått ballen til corner. Senere var den tidligere storscoreren Harald Martin Brattbakks sønn nest sist på ballen da Meling avgjorde kampen. Han noterte ytterligere en målgivende pasning foran Botheims 3-1-mål.

Rosenborg møter Ranheim til ny treningskamp kommende tirsdag. Det er siste test før eliteseriestarten hjemme mot Kristiansund 16. juni.

VIF-seier

En gammel RBK-kjenning markerte seg da Vålerenga slo Mjøndalen 2-0 på bortegress i en annen treningskamp. Matthías Vilhjálmsson scoret 1-0-målet etter 53 minutters spill.

Mot slutten doblet Bård Finne Vålerengas ledelse.

Tidligere torsdag vant Odd 2-1 hjemme mot Start etter å ha ligget under ved pause, mens hjemmelaget Molde slo Kristiansand 4-2 i en målfest på Nordvestlandet.

