Rosenborg avlyser treningsleir i Marbella grunnet coronaviruset

Bekrefter på sine hjemmesider at de ikke ønsker å ta turen til Spania.

Rosenborg har valgt å avlyse treningsleiren sin på Marbella denne vinteren. Klubben bekrefter på sine hjemmesider at avgjørelsen kommer etter en helhetsvurdering av situasjonen rundt coronaviruset.

– Situasjonen rundt viruset er for oss veldig uklar. Derfor ønsker vi å trene i kjente omgivelser på Lerkendal. Dette er en helhetsvurdering ut i fra situasjonen, sier RBK-trener Eirik Horneland til RBKs hjemmeside.

Videre forteller klubben i sin melding at de kommer til å fortsette sin oppkjøring til 2020-sesongen i Trondheim, og kommer til å trene på Lerkendal allerede på søndag.

CORONAVIRUSET: Live nyhetsstudio

Rosenborg er dermed den første norske klubben som velger å ikke dra ned til Spania som følge av virusutbruddet som herjer på verdensbasis. Corona har allerede hatt stor påvirkning på den europeiske fotballen.

Så sent som torsdag ble det bekreftet av Premier League at spillere ikke får lov til å ta hverandre i hånden før kamper grunnet den pågående smittefaren som herjer i Europa.

Det har også blitt bekreftet at Champions League-oppgjøret mellom Atalanta og Valencia vil bli spilt for lukkede dører når italienerne tar turen til Mestalla i neste uke.

Italiensk fotball er blant divisjonene som virkelig har fått kjenne på effekten av coronaviruset den siste tiden. Tidligere denne uken bestemte italienske myndigheter seg for at Serie A skal spille for tomme tribuner frem til april.

Les også Norge på 15. plass over land med flest påviste smittetilfeller