Rosenborgs Europa-håp i ferd med å rakne etter uavgjort mot Viking

Rosenborg drøm om spill i Europa neste sesong henger i en tynn tråd etter 2-2 borte mot Viking i eliteserien søndag.

Johnny Furdal og Benjamin Källmans scoringer sørget ikke bare for Viking-poeng, men også for at Rosenborg er på etterskudd i kampen om Europa-spill neste sesong.

Før siste runde er det tre poeng opp til tredjeplasserte Odd. Rosenborg møter nedrykksklare Ranheim siste runde og må vinne. Odd klarer seg med uavgjort borte mot Haugesund.

De tre beste i årets eliteserie blir belønnet med spill i Europa, der finner vi ikke tidligere gullgrossistene fra Trondheim.

Balanse i regnskapet

Rosenborg gikk ut «i hundre» i Stavanger, på jakt etter en scoring, men allerede før kvarteret var spilt måtte RBK-keeper André Hansen plukke bakken ut av eget nett.

Johnny Furdal fikk ballen like på utsiden av sekstenmeteren og forsøkte lykken med et hardt skudd langs bakken. Det ble innertier og 1–0 til Viking.

Rosenborg fortsatte å jakte scoring og ble belønnet da David Akintola utlignet med ti minutter igjen av omgangen. Da hadde Rosenborg allerede hatt flere store muligheter.

Nigerianeren tråklet seg gjennom et par Viking-forsvarere før han spilte vegg med Samuel Adegbenro. Fra fem meters hold banket han ballen opp i nettaket, og sørget for balanse i regnskapet.

Tre minutter før pause ble Källman spilt alene med Hansen. Finnen gjorde ingen feil og sendte Viking tilbake i føringen.

Søderlund utlignet

Alexander Søderlund nær ved å utligne ved et langskudd fire minutter etter hvilen, men Viking-keeper Iven Austbø var med på notene. Kun tre minutter senere var RBK-spissen på farten igjen, og denne gangen satt den i nettmaskene bak Austbø.

Rosenborg kjørte resten av kampen, men tross flere store sjanser forble Søderlunds scoring kampens siste. Dermed endte det med poengdeling i Stavanger.

Før siste runde ligger Rosenborg på fjerdeplass, tre poeng bak Odd. Viking ligger på sin side fem poeng bak Rosenborg på plassen bak.

Rosenborg avslutter sesongen hjemme mot Ranheim neste runde, mens Viking spiller sin generalprøve før cupfinalen borte mot Brann.

