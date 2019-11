Rosenborgs rekke uten seier forlenget med hjemmetap mot LASK

RBK gikk på sitt femte strake nederlag i denne sesongens europaligagruppespill da de tapte 1–2 hjemme mot østerrikske LASK på Lerkendal torsdag.

Foran et glissent Lerkendal stupte Dominik Frieser inn vinnermålet for gjestene fra Østerrike ni minutter etter pause. Bjørn Maars Johnsen hadde utlignet til 1–1 for Rosenborg like før hvilen etter at østerrikerne hadde tatt ledelsen direkte fra en corner etter 20 minutter.

Trønderne var allerede slått ut av turneringen, men hadde likevel noe å spille for torsdag. Blant annet kunne de ende en tung rekke uten seier i Europa. Det gikk ikke.

Rosenborg har nå spilt 15 kamper på rad uten å vinne i gruppespillet i europaligaen. Forrige gang RBK kunne juble for seier var for over to år siden, hjemme mot Vardar i september 2017.

Trønderne er helt fortapt i sin europaligagruppe med null poeng. PSV på tredjeplass har sju poeng, mens LASK har ti. Østerrikerne er med torsdagens seier videre til utslagsrunden. Det er også Sporting som leder gruppen med 12 poeng.

Denne sesongen hadde det før torsdag blitt tap for nettopp LASK i Østerrike, hjemme mot PSV, samt både hjemme og borte mot Sporting.

Corner rett i mål

20 minutter tok det før hjemmelaget lå under. Scoringen var av den uvanlige sorten. Thomas Goiginger skrudde en corner rett i nettet, og dermed var LASK i føringen.

Den så ut til å vare til pause, men helt på tampen av den første omgangen dukket Bjørn Maars Johnsen opp og stanget inn utligningen. Målet kom etter en nydelig RBK-angrep. Trønderne rullet opp, og ballen havnet til slutt ute hos Birger Meling som fant landslagsspissen inne i boksen.

Ni minutter etter pause glapp det igjen for hjemmelaget. Dominik Frieser fikk stå helt alene og heade inn ledermålet for østerrikerne. André Hansen var på ballen, men klarte ikke å forhindre scoring.

Kun en god redning av RBK-keeperen forhindret at det sto 1–3 noen minutter senere. Han lå i hjørnet og stoppet en god avslutning fra Frieser. Østerrikerne var i det hele tatt nærmere å øke ledelsen enn hjemmelaget var å slå tilbake.

Rosenborg spiller til helgen en viktig kamp mot Ranheim. Den må de vinne om de ønsker spill i Europa neste sesong.

