Rosengård tapte tross Utland-mål

Lisa-Marie Utland scoret i Rosengårds mesterligakamp torsdag, men kvelden endte med et tungt 2-3-tap hjemme mot Slavia Praha.

Dermed ligger Malmö-klubben dårlig an i kampen om å sikre kvartfinaleplass. Laget må vinne med minst to mål i Praha i returkampen om to uker.

Slavia Praha imponerte med høyt press, stor intensitet og et giftig overgangsspill, og borteseieren var fortjent.

Veronika Pincova ga gjestene ledelsen etter et snaut kvarter. Da hadde Slavia allerede hatt et par gode sjanser.

Utland utlignet åtte minutter senere, fint framspilt av den tyske veteranen Anja Mittag. Slavia gikk likevel til pause med ledelse etter scoring av Tereza Kozarova. Foranledningen var et balltap for det svenske laget på egen banehalvdel.

Mittag utlignet til 2-2 tidlig i annen omgang, men Petra Divisova ble matchvinner for gjestene i det 57. minutt. Utland, som startet på topp i vertenes 4-5-1-formasjon, ble byttet ut midt i annen omgang.

