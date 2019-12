Rösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr

Uwe Röslers tid som trener for Malmö og Jo Inge Berget er over. Han byttes ut til tross for seriesølv og plass i utslagsrundene i europaligaen.

Malmö offentliggjorde beslutningen om å avslutte samarbeidet med tyskeren fredag. Det har i lengre tid vært spekulert i at Röslers dager i klubben var talte. Malmö-sjef Daniel Andersson opplyste på en pressekonferanse at partene ikke er enige om hvilken vei som er den rette for klubben videre. Rösler sier magefølelsen til syvende og sist sa at det var rett å slutte. – En vanskelig avgjørelse jeg ikke har tatt på bakgrunn av følelser. Jeg har tenkt lenge og hardt på den, sa tyskeren. 51-åringen, som har en fortid som trener i både Lillestrøm, Viking og Molde, ledet torsdag Malmö til cupspillet i europaligaen. Avansementet ble sikret med en kruttsterk 1-0-seier borte mot Ståle Solbakkens FC København i duellen som var døpt «Slaget om Norden». Malmö endte på sølvplass i Allsvenskan denne sesongen etter en dramatisk innspurt. Håpet om gull levde helt inn i siste serierunde. Uwe Rösler fikk spørsmål om sin framtid i klubben etter torsdagens triumf i København. – Det jeg kan si, er at alt kommer til å bli klart i løpet av de neste dagene, lød svaret. Tyskeren ble ansatt som Malmö-trener for halvannet år siden. Malmö-sjef Andersson omtaler resultatene tyskeren har skapt i klubben som «ekstraordinære». (©NTB)

