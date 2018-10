Rösler raste da svensk toppkamp endte i kaos

Da Sebastian Larsson utlignet til 1-1 for AIK seks minutter på overtid i mandagens Allsvenskan-storkamp mot Malmö, brøt det ut fullt kaos på banen.

Malmö-trener Uwe Rösler gjorde gester mot publikum som kunne tyde på at han mente AIK hadde betalt dommer Bojan Pandzic for poenget.

Röslers sinneutbrudd kom i kjølvannet av at målscorer Larsson hadde feiret sin utligning foran Malmö-benken. Rösler gestikulerte med fingrene mot tribunen.

Spillere, ledere, vakter og funksjonærer var innblandet i bråket som fulgte.

– Vi får legge oss flate. Det er ikke sånn vi skal gjøre, og jeg forstår dem. Det er ikke bra nok, sa AIK-trener Rikard Norling til C More om egne spilleres oppførsel.

– Det er så utrolig mye følelser involvert. Derfor ble det ganske enkelt feil, tilføyde han.

Rösler fortsatte på sin side dommerkritikken etter kampslutt.

– Vi ble fraranet seieren i denne kampen. Dommeren tok kampen i egne hender, og den kampen her var for stor for denne dommeren. Det er opp til forbundet å utpeke en tilfredsstillende dommer, sa han til C More.

Malmö-seier hadde vært et tilbakeslag for AIKs gullhåp i Allsvenskan. 1-1 betyr derimot at mannskapet til Rikard Norling fortsatt har fire poeng til gode på serietoer Norrköping.

Malmö er nummer fem på tabellen, 11 poeng bak ligalederen.

Andreas Vindheim startet mandagens kamp på benken for Malmö, men slapp til som innbytter de sju siste minuttene.

