Rosseli-assist på vinnermålet da Frölunda slo Luleå

David Rautio storspilte i Luleå-målet, men 41 sekunder før slutt spilte Mats Rosseli Olsen fram Anders Grönlund til Frölundas seiersmål i SHL-toppkampen.

Det var det første av fire oppgjør mellom klubbene de neste ukene. 2. juledag møtes de igjen i SHL, før de tørner sammen i CHL-semifinale 7. og 14. januar. Torsdagens seier betyr at Frölunda på 3.-plass er ett poeng bak Luleå og to bak Färjestad, som er ny serieleder.

Luleå kom til Göteborg som serieleder, men ble hardt presset. Rautio reddet de 27 første Frölunda-skuddene, men måtte kapitulere på det siste i en kamp med harde tak, mange utvisninger og matchstraff til hjemmelagets Viktor Ekbom i 2. periode.

– Det svartnet helt da jeg scoret. Det var mye følelser i dag, sa Grönlund til C More.

Frölunda-keeper Johan Mattsson holdt nullen med 21 redninger.

Färjestad inntok tabelltoppen med 4-3-seier borte mot Leksand.

Brynäs-tilhengerne kom med en rørende hyllest til klubbens tidligere spiller Oskar Lindblom via bannere og støtteerklæringer før 2-1-seieren over Örebro. Nylig ble det kjent at 23-åringen som nå er NHL-proff i Philadelphia Flyers, er rammet av kreft i skjelettet.

– Støtten har vært uvirkelig, skrev Lindblom på Instagram etter å ha hørt om hyllesten.

