Røste om ski-VM: – Det har hengt i en tynn tråd

Skipresident Erik Røste er begeistret for Norges start i ski-VM, men også glad for at mesterskapet har blitt noe av og er i gang.

Røste var på plass ved Schattenberg-bakken og var vitne til Maren Lundbys imponerende VM-sølv. Med fem medaljer på den første dagen i Oberstdorf har Norge fått en flygende start på mesterskapet. – Det har vært en helt fantastisk start. Det har vært helt utrolig. Det er alltid godt å komme i gang på en god måte. Det tror jeg alle føler nå, sa Røste. – Og hvis jeg tar på meg denne hatten, sier Røste og peker på FIS-logoen på jakken sin, er det også godt at vi er i gang. Dette har hengt i en tynn tråd. Dette har vært krevende å få til. Røste sitter i FIS' (Det internasjonale skiforbundets) egen koronakomité. Han forteller at Tysklands innreiserestriksjoner tett opp mot mesterskapet ga store utfordringer. – Det kom ganske mange nye regler som gjorde det krevende spesielt med tanke på landene man nektet innreise fra. Men mange av utøverne har bodd i sine bobler gjennom vinteren. Heldigvis løste det seg, sa Røste. (©NTB) Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin VM

Langrenn

Kombinert

Hopp

Medisin/Helse

Idrettspolitikk

Sport Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her