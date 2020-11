Rosted fikk økt karantene for å ha knust rute

Brøndby-midtstopper Sigurd Rosted var frustrert etter å ha blitt utvist mot Midtjylland. En knust rute gjør at nordmannen må stå over to kamper i stedet for én.

Brøndby skriver på sitt nettsted at Rosted slo til en dør slik at en rute ble knust da han var på vei til garderoben etter å ha fått rødt kort. – Fotballens disiplinærinstans har etter eget initiativ valgt å innlede en sak mot Sigurd Rosted på bakgrunn av handlingen etter utvisningen og har tildelt Sigurd Rosted en ekstra karantenedag, heter det videre. Det var spilt 79 minutter av hjemmemøtet med Midtjylland i superligaen da Rosted fikk sitt andre gule kort. Stillingen var da 2-2, og gjestene vant kampen 3-2 etter et sent selvmål. Rosted sto over kampen mot Aalborg i helgen, og nå er det klart at han også mister hjemmekampen mot OB kommende søndag. – Vi er utrolig ergerlige over at vi må unnvære Sigurd mot OB. Vi kan konstatere at dommerteamet ikke valgte å rapportere det (slaget mot døren), så det er utelukkende disiplinærutvalget selv som, på bakgrunn av artiklene som ble skrevet i dagene etter kampen, har valgt å gjøre en sak av det, sier hovedtrener Niels Frederiksen i Brøndby. (©NTB)

