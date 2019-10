Rosted om lagkameratens skade: - Han blødde så mye

Derbyet mellom Brøndby og FC København inneholdt det meste, inkludert en fryktelig skade på Dominik Kaiser. Midt i gryta sto Sigurd Rosted.

KALBAKKEN (Nettavisen): Tyskeren, som er lagkamerat med Sigurd Rosted i Brøndby, så virkelig stjerner midtveis ut i den andre omgangen i derbyet mot FC København.

31-åringen jaktet en ball og ble truffet av støvelen til FCK-spiller Rasmus Falk. Sistnevnte ble vist rett av banen, mens Kaiser ble liggende med et enormt kutt i panna.

Det endte i en enorm bandasje og 23 sting i kampen hvor Brøndby til slutt vant 3-1.

- Han blødde så mye, og begynte også å blø med en gang, forteller Rosted, som kom inn i den norske landslagstroppen for en skadd Ruben Gabrielsen, til Nettavisen før han fortsetter.

- Jeg så ikke at det var så skummelt med en gang, men så fossblødde han. Etter kampen var han Harry Potter ganger fem, sier den tidligere Gent-spilleren etter at lagkameraten ikke fikk forlate sykestua før pannen var sydd igjen med ikke mindre enn 23 sting.

- Det var ikke noe moro å se, og han skulle ta den rolig den uka her. Det så ikke bra ut, sier Rosted.

Kaiser selv har til klubbens hjemmeside uttalt det etter forholdene står bra til med ham.

- Klubblegen sydde meg med 23 sting, før vi sammen dro til sykehuset etter kampen for sikkerhetsskyld for å scanne for eventuelle brudd og hjernerystelse, for hodeskader skal man ta meget seriøst. Svarene var heldigvis positive, og dagen etter er hevelsen rundt stingene roet seg markant, så jeg er ikke så øm lenger, sier tyskeren blant annet til brondby.com og takker samtidig klubbens supportere.

SKREKKSKADE: Slik så Dominik Kaiser ut etter skaden i oppgjøret mot FC København. Foto: Faksimile/brondby.com

Rosted selv er tilbake i den norske landslagstroppen som følge av at Moldes Ruben Gabrielsen måtte melde forfall til kampene mot Spania og Romania.

25-åringen er igjen tilbake i startoppstillingen på klubblaget etter overgangen til danske Brøndby, og fikk det som etter alle solemerker er sin beste opplevelse i den gule trøya mot Ståle Solbakkens FCK i helgen.

- Det er den største kampen i Danmark, så det var utrolig moro å være med på. Det var en veldig flott ramme rundt, det var smekk fullt og folk er gærne, så det er moro, forteller han.

Oppgjøret er blant de heteste i dansk fotball og betyr enormt mye for de respektive supportergruppene.

- Det betyr alt. Det er et enormt stort hat mellom de to klubbene, og vi var i en periode hvor vi ikke hadde vunnet på et par kamper, så å vinne betydde alt for supporterne, forteller Rosted som kom fra to strake tap i den danske superligaen før møtet med FCK.

En av landsstopperens oppgaver var å temme tidligere RBK-spiller Nicklas Bendtner. 31-åringen startet oppgjøret for Ståle Solbakken, men hadde kun klart å notere seg for et gult kort da han forlot banen etter 68 minutter.

- Han gjorde ikke så mye ut av seg, så det gikk greit, sier Rosted om danskens prestasjon og gir sine stopperkolleger mye av æren for at de maktet å temme den tidligere Eliteserie-profilen.

TILBAKE: Sigurd Rosted er tilbake i landslagsvarmen. Søndag var han involvert i et brennhett derby i dansk fotball. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Skjebnekamper

Nå er Rosteds blikk rettet mot de kommende landskampene. Lørdag venter stornasjonen Spania på Ullevaal, mens Rosted og hans landslagskolleger fort kan være avhengige av tre poeng i borteoppgjøret mot Romania allerede tirsdag.

Poeng mot Spania på lørdag kan på mange måter bli sett på som en bonus i det som er en kamp hvor spanjolene er store favoritter.

- Det blir en tøff kamp. Vi skal jobbe hardt denne uken med hvordan vi skal ligge tett og kompakt som lag, og forhåpentligvis få en god kamp ut av det, sier Rosted som har fem A-landskamper under beltet.

Mot Spania og Romania venter etter all sannsynlighet benken for 25-åringen, som kjemper med Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen, Even Hovland og Håvard Nordtveit om én av to stopperplasser.

- Det er veldig tøff konkurranse, og nå er vi fem stoppere om to plasser. Jeg har spilt gode kamper før jeg òg selv om det begynner å bli en stund siden, men man har jo det også som man kan tenke på, sier stopperen.