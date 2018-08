Rosted scoret da Gent vant på overtid

Sigurd Rosted scoret da Gent vant 3-2 borte mot Eupen søndag. Sander Berge og Simen Juklerød fikk 90 minutter for henholdsvis Genk og Royal Antwerpen.

Rosteds scoring kom på et hjørnespark etter ni minutter. Forsvarsspilleren headet innlegget i mål via tverrliggeren til 2-1-ledelse. Yuta Toyokawa hadde gitt vertene en tidlig ledelse, men Vadis Odjidja-Ofoe og Rosted vendte i løpet av noen få minutter.

Den norske 24-åringen så lenge ut til å bli matchvinner, men seks minutter før slutt utlignet Luis García for hjemmelaget. Likevel kjempet Gent seg tilbake, og på overtid sikret Birger Verstraete tre poeng fra straffemerket.

Gent vant selv om Odjidja-Ofoe ble utvist et snaut kvarter før slutt.

Sander Berge spilte hele kampen da Genk fikk besøk av Charleroi. Berge & Co tok et oppskriftsmessig 3-1-seier uten at nordmannen noterte seg for målpoeng. Mbwana Samata scoret de to siste målene.

Simen Juklerød og Royal Antwerpen tok ett poeng med 1-1 hjemme mot topplaget Brugge.

Samtlige av nordmennene spilte hele kampen for sine klubber.

Berge og Genk innehar 2.-plassen etter fire serierunder. Rosted og Gent ligger på 7.-plass, mens Juklerød og Royal Antwerpen er på plassen foran. Anderlecht topper tabellen som eneste lag med full pott.



