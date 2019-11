Rostov avga poeng uten Normann

Uten en skadd Mathias Normann måtte Rostov finne seg i å avgi viktige poeng i tetstriden i russisk fotball, etter et overtidsdrama mot Krasnodar.

Normann har storspilt på Rostovs midtbane hele sesongen og har fått sin store del av æren for at laget kjemper helt i tetsjiktet på eliteserietabellen, men han har mistet de to siste kampene på grunn av skade.

Torsdag var Normann savnet da Rostov ble slått ut av cupen med 1-2-tap for Spartak Moskva, og søndag var han ute av troppen igjen i nabooppgjøret mot Krasnodar.

Det så ut til å gå bra likevel da Aleksej Ionov scoret to ganger og sørget for 2-0-ledelse til pause, men hjemmelaget kom voldsomt tilbake på tampen og berget 2-2 med to scoringer på overtid. Ivan Ignatjev og Uros Spajic scoret målene.

Rostov er på 2.-plass tre poeng bak serieleder Zenit St. Petersburg.

