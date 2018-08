Roth tre hundredeler fra finale

Thomas Roth spurtet godt, men kom noen centimeter for sent til å sikre seg finaleplass på 800 meter under friidretts-EM i Berlin fredag.

Roth fikk til en god avslutning på sitt semifinaleheat, men hadde fem løpere foran seg på målstreken. Hadde kan knepet femteplassen, hadde det blitt finalebillett på tid.

– Hadde jeg startet spurten tidligere, hadde jeg vært i finalen nå. Jeg bommet rett og slett på taktikken og ble stengt inne. Det er min skyld, sa en skuffet Roth til NTB etter målgang.

Roth fikk tiden 1.46,60. Det var ett tidel raskere enn i forsøket.

Ull/Kisa-løperen ergret seg over at han ble stengt inn i feltet helt til bare hundre meter gjensto fredag.

– Jeg vet jo at det er en risiko for å bli stengt inne, men det er sånt en håper ikke skal skje. I ettertid burde jeg nok vært mer offensiv.

– De kom veldig på meg fra 600 meter og jeg fikk ikke startet spurten skikkelig før det gjenstod 70-80 meter. Hadde jeg fått ti meter ekstra, ville jeg stått i finalen, tilføyde han til NTB.

Norges andre deltaker på 800 meter, Markus Einan, røk ut i forsøket.

