Røthe kom til kort i spurten mot Bolsjunov i Falun

Tok ledelsen inn på stadion, men klarte ikke holde seg foran den sterke russeren.

Søndagens 15 kilometer fellesstart i fri teknikk under skitouren i Falun ble som ventet en tøff batalje.

Sjur Røthe imponerte mest av de norske og god Russlands seiersmaskein Aleksandr Bolsjunov god kamp helt inn til målstreken.

Les også: Bekrefter at Real Madrid-valget ligger i Ødegaards hender

Røthe hadde den beste posisjonen inn på oppløpssida etter en taktisk flott manøver der han gled forbi russeren like før siste motbakke. Dessverre holdt ikke toppfarta på de siste hundre meterne.

- Jeg måtte utnytte min styrke i dag, og det var siste svingen og finne der det var hardt. Jeg hadde kjempegode ski inn på stadion, men jeg var utrolig sliten. Det var et knalltøft løp, sier vossingen til NRK etter målpassering.

Gikk etter planen



Røthe forteller at han på forhånd hadde sett for seg hvordan han skulle gjøre avslutningen på rennet. Det ble akkurat som det scenarioet, bortsett fra at han ikke kom seg først over målstreken foran Bolsjunov.

- Han viste i går at han er en noenlunde habil sprinter. Det var vel bare Pål Golberg og Erik Valnes som var bedre enn han akkurat her i går. Det er ikke så ille å tape for han, men det er j..., «pip» surt, det er det akkurat nå, fortsetter Røthe.

Les også Søndagens Premier League-rykter

Lenge lå det en stor gruppe med løpere samlet, men med to runder igjen av distansen klemte Lyn-skiløper og OL-vinner Simen Hegstad Krüger til. Han sprengte feltet og sørget for at den store gruppa ble splittet opp i mindre deler.

Landsmann Røthe og den sterke verdenscuplederen Bolsjunov var blant de få som greide å henge seg på.

- Norge og Russland. Det er samme melodien som har vært i hele vinter, bemerket NRK-ekspert Torgeir Bjørn da rennet virkelig begynte å dra seg til.

Fall og dramatikk



Etter hvert viste det seg at kampen om seieren ville stå mellom Røthe og Bolsjunov. Krüger mistet først metere til de to foran, før han forsvant helt ut av kampen om en pallplass etter et fall på siste runde.

Det var for øvrig bare et av mange fall i søndagens løype.

LES OGSÅ: Johaug kritisk. Nå ber hun om endring

Rennet skulle egentlig vært gått over 30 kilometer med intervallstart, men vanskelige snøforhold bidro til endringer på programmet.

Det talte ikke til fordel for norske kapasitetsløpere som for eksempel Hans Christer Holund eller Røthe. Men vossingen viste at han har tempo i kroppen da han utfordret Bolsjunov inn mot oppløpet.

Holund ble nest beste nordmann på femteplass, slått med ti sekunder av vinneren fra Russland. Krüger endte som nummer seks, et halvminutt bak.