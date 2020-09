Roy Keane: - Hvetebrødsdagene er over for Ole

Roy Keane mener Manchester United må opp flere hakk fra det laget har prestert i sesongens to første serierunder.

Manchester United har ikke prestert opp mot sitt beste i sesongens to første Premier League-kamper, og nå begynner presset igjen å øke på manager Ole Gunnar Solskjær.

Serieåpningen mot Crystal Palace endte med 1-3-tap hjemme på Old Trafford, før en heldig 3-2-seier borte mot Brighton sikret tre viktige poeng for Solskjær og co.

Nordmannens tidligere lagkamerat og United-kaptein i gullalderen på 90-tallet, Roy Keane, har lenge støttet nordmannen i jobben som United-manger og uttalte i januar at Solskjær bør fredes i et år.

Keane: - Det ser ikke bra ut

Etter Uniteds svake innledning på sesongen, er imidlertid Keane i ferd med å bli langt mer kritisk til Solskjærs United.

- De har ikke vært bra. De kan være fornøyde med resultatet mot Brighton, men det er bekymringsfulle tegn allerede den første uken. Jeg vet det er tidlig i sesongen, men de har sluppet inn mange mål og sluppet motstanderen til mange sjanser mot Brighton og Palace, så det ser ikke bra ut, sier Roy Keane i Sky Sports' studio.

- Hva bekymrer deg mest?

- Jeg tror det er sjansene de slipper til i de første par kampene. Det ville vært annerledes hvis det var mot Manchester City eller Liverpool. Du forventer at de skal gjøre det bedre mot Palace, og sjansene Brighton skapte ... alle snakker om hvor dårlig de har vært definsivt, men som lag i sin helhet har det ikke vært bra, mener Keane.

- Kravene er høyere i år

Keane mener kravene til Ole Gunnar Solskjær er langt høyere denne sesongen enn det var i fjorårsesongen, som endte med tredjeplass 15 poeng bak Manchester City og 33 poeng bak Liverpool.

- Jeg tror kravene til Ole er annerledes i år. I fjor vil de nok ha bedt ham om å få laget opp på topp fire, og de kom til tre semifinaler. Kravene blir høyere i år, og de må komme nærmere Manchester City og Liverpool. Poengfangsten kan ikke være som den har vært de siste tre eller fire årene. Ole må nok vinne et trofé. Hvetebrødsdagene er utvilsomt over for Ole. Presset kommer nå, spesielt med de prestasjonene de har hatt de siste kampene, sier Keane.

Allerede onsdag skal Manchester United tilbake til Brighton for å spille fjerde runde i ligacupen. Søndag er Tottenham motstander på hjemmebane, når José Mourinho returnerer til Old Trafford.