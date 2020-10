Roy Keane: - United-spillerne er bløffmakere som vil kaste Solskjær under bussen

Den tidligere Manchester United-kapteinen er nådeløs i sin kritikk mot gamleklubben og mener dagens spillere kommer til å koste Ole Gunnar Solskjær jobben.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United er i hard vær etter at det ble tap for Tottenham sist helg. Londonlaget vant med hele 6-1 på Old Trafford.

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane har også tidligere vært kritisk til United-spillernes opptreden under Solskjær og nå fyrer han løs igjen.

LES OGSÅ: Kritisk til Solskjærs kvaliteter som manager: - Hva er det egentlig han bidrar med?

Før torsdagens landskamp mellom England og Wales ble Keane, som jobber som ekspert for kanalen ITV, spurt om situasjonen i sin gamle klubb.

OPPGITT: Roy Keane med nådeløs kritikk. Foto: Harry Starbuck (Pa Photos)

Keane: - Bløffmakere

United står kun med tre poeng etter de tre første kampene i Premier League denne høsten og storklubben har sett svak ut i innledningen av sesongen.

- Jeg har sagt dette i 12 måneder nå, i et og et halvt år, faktisk, prestasjonen mot Tottenham var skammelig. Alle kan ha en dårlig dag på jobben, men noen av spillerne til United er en skam for klubblogoen, sier Keane ifølge The Mirror.

Keane mener United-troppen består av flere han omtaler som «bløffmakere».

LES OGSÅ: Engelsk avis: King i samtaler med West Ham

- Det er for mange bløffmakere i klubben og de vil til slutt koste Ole jobben. De spillerne kastet den forrige manageren under bussen og de vil gjøre det samme med Ole, sier Keane og gjentar dermed kritikk som han har kommet med tidligere.

Også i april 2019 kom nemlig den tidligere midtbanespilleren med lignende kritikk. Da etter et 0-2-tap for Manchester City på Old Trafford.

- Dette er de samme spillerne som kastet Mourinho under bussen. De vil gjøre nøyaktig det samme med Ole. Slike spillere forandrer seg ikke. Det er for mange bløffmakere i denne klubben, for å få United tilbake til toppen. At vi snakker om at United prøver å klare fjerdeplassen viser at standardene har endret seg de siste årene - både på og utenfor banen, sa Keane den gang og har åpenbart ikke skiftet mening.

Evra: - Katastrofalt

Iren er ikke den eneste som har uttalt seg kritisk om United de siste dagene. Også Patrice Evra, som er ekspert hos Sky Sports, har vært aktiv med munnen.

Opptredenen hans i studio under Tottenham-kampen vakte stor oppsikt.

- Ser dere dette? spurte Evra.

- Det er derfor jeg ikke engang orker å snakke om denne kampen, fordi det er en katastrofe. Mitt råd til alle Manchester United-fans er å kjøpe seg en Playstation og hente inn spillere som Jadon Sancho, og kanskje til og med Lionel Messi. Så er det bare å spille, fordi dette er helt katastrofalt, sa franskmannen i studio.

LES OGSÅ: Ny video viser United-stjernenes diskusjon i det ydmykende tapet: - Bisart

Evra traff spesielt fram United-forsvaret som sjokkerende dårlig.

- Jeg vet at jeg selv har vært en spiller, det er derfor jeg ikke vil gå løs på enkeltspillere, men forsvarsspillet har vært sjokkerende. Eric Bailly fikk sjansen da Victor Lindelöf var ute og så gjør han tabber. Ikke klag når du ikke får spille.

- Det er så naivt. Jeg er helt knust. Og jeg er en positiv person. Men akkurat nå forstår jeg smerten til alle United-fans, fordi ingen på dette laget fortjener å spille, sa Evra.