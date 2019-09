Roy Keane bekymret for United: - Sjokkert og trist

Roy Keane reagerer kraftig på hvordan Manchester United fremstår.

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane er forferdet etter å ha sett sin tidligere klubb i aksjon mot West Ham i helgen.

Ole Gunnar Solskjær og hans menn måte reise hjem fra London med 0-2 i sekken, og nå begynner det å brenne under managersetet til nordmannen.

- Sjokkert og trist

Keane virket svært oppgitt da han delte sine meninger om Uniteds prestasjoner i Sky Sports' studio etter kampen.

- Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg er sjokkert og trist over hvor dårlig Manchester United var i dag, sa Keane.

- Du kan tape en fotballkamp, men det er måten det skjer på. Alt var uinspirert. Det er mangel på karakterer, mangel på kvalitet mangel på ledere og mangel på sult, sa Keane videre.

- Ole er rasende

Iren er sikker på at hans gamle lagkamerat, Ole Gunnar Solskjær, er rasende på spillerne, til tross for at han forsøker å være diplomatisk foran kameraet.

- Det er en lang vei tilbake for Manchester United. Det er skremmende å se hvor langt de har falt.

- Jeg har kjent Ole lenge. Jeg kan se at han er rasende og forferdet. Managerne kan backe laget sitt så mye de vil, men det handler om hva de gjør på banen. Vi snakker om Manchester United her.

United står nå uten seier på sine ni siste bortekamper - like mange bortekamper Solskjær og United vant på rad etter at nordmannen ble ansatt i fjor.

- Det er nesten så de setter sin lit til Daniel James - en ung spiller fra Swansea, som er i starten av sin karriere. Mange av disse spillerne er ikke gode nok for Manchester United - det er så enkelt, mener Keane.

Bookmakerne tilbyr nå seks ganger pengene for at Solskjær blir den første Premier League-manageren som får sparken denne sesongen - bare Evertons Marco Silva har lavere odds.