Roy Keane fyrer løs mot Sir Alex Ferguson i nytt intervju

Roy Keane med oppsiktsvekkende uttalelser om managerlegenden.

Det er etterhvert en kjent sak at Roy Keane har mye uppgjort med Manchester United.

I tide og utide kommer United-legenden med sine tanker og meninger om dagens situasjon i klubben, og det er alltid dønn ærlige vurdering man får servert fra iren.

Keane ble solgt til Celtic midtveis i 2004/2005-sesongen, etter at han hadde levert et intervju på klubbens egen TV-kanal MUTV, hvor han ikke var nådig i sin dom over sine medspillere. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over for Sir Alex Ferguson, og de to skal ikke ha snakket sammen siden.

I en opptreden for Off the Ball i Dublin, raste nylig Keane igjen mot Manchester United og Sir Alex Ferguson - og spilleren var klar på at den legendariske manageren ikke var så god med spillerne sine som man gjerne liker å tro.

- Folk snakker om Fergusons ledelse, men ikke la dere lure av det hele. Jeg var i klubben da Bryan Robson og Steve Bruce dro, og jeg likte ikke måten de ble behandlet på, sa Keane.

Og la til følgende om hvorfor han måtte forlate United:

- I United hadde vi flere opphetede diskusjoner over årene, sånn er det bare. Vi er voksne menn som kjemper om den samme tingen. Da blir det noen konfrontasjoner. Jeg dro ikke fra jobben den dagen vel vitende om at det var min siste dag i klubben, men jeg bryr meg ikke om det er Paven eller Sir Alex Ferguson, jeg står for det jeg mener.

Roy Keane gikk også hardt ut mot famileforbindelsene til Sir Alex Ferguson i Manchester United. Sønnen til den legendariske skotten, Darren Ferguson, spilte et halvt år for klubben i 1993 - og broren, Martin Ferguson, var klubbens sjefsspeider i flere år, før han forlot klubben med broren i 2013.

Martin Ferguson var mannen som speidet spillere som Diego Forlan, Anderson og Ruud van Nistelrooy for United.

- Ferguson fortalte meg senere at han alltid gjorde det han mente var best for Manchester United. Tullball. Sønnen hans (Darren Ferguson) spilte for klubben og han vant en ligatittel. Han var utrolig heldig. Broren til Ferguson var sjefsspeideren i United i lang tid. Jeg er bare overrasket over at kona hans ikke var en del av de ansatte på et tidspunkt!

- Darren ble manager i Preston North End, og han mistet jobben på et tidspunkt. Han hadde noen unggutter fra Manchester United på lån. Men hva tror du skjedde dagen etter? De ble hentet tilbake fra Preston. Er det å gjøre hva som er best for Manchester United? Vær så snill.

Roy Keane spilte for Manchester United i tolv år - og forlot klubben med hele 17 trofèer til sitt navn, alle vunnet under Sir Alex Ferguson.