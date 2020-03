Roy Keane gir David de Gea det glatte lag etter tabben mot Everton

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane mener han hadde «lynsjet» David de Gea om han var i United-garderoben på Goodison Park.

Manchester United fikk med seg ett poeng fra bortemøtet med Everton søndag etter at oppgjøret på Goodison Park endte 1-1.

Uniteds baklengsmål kom tidlig i kampen etter at keeper David de Gea nølte såpass lenge med å spille ut ballen bakfra, at Dominick Calvert-Lewin lyktes med å komme oppi press og blokkere utspillet - som endte i scoring.

- Hva venter han på?



Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane mener han hadde «lynsjet» de Gea om han hadde spilt sammen med spanjolen og kaller opptredenen hans arrogant.

- Som manager eller spiller ville jeg «drept ham». Du ville «drept ham». Han er en keeper som skal være for smart. Han bruker for lang tid. Hva venter han på? undret Keane i Sky Sports' studio.

BEKLAGET: David de Gea var raskt oppe med en beklagende arm etter tabben mot Everton. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Iren mener tabber som den de Gea gjorde på lørdag, kan bli avgjørende når Manchester United jakter Champions League-spill neste sesong.

- Hvis du skal ta en avgjørelse, gjør det i det minste raskt. Dette er avgjørende øyeblikk for United i kampen om topp fire, og du har en erfaren målvakt. Hva venter han på? gjentok Keane.

- Jeg synes det nesten ser ut som arroganse. Litt «se på meg». Jeg ville ha lynsjet ham ved pause. Jeg hadde ikke akseptert det.

STØTTENDE: Ole Gunnar Solskjær roste David de Gea i media etter kampen. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Solskjær støtter De Gea

Ole Gunnar Solskjær viste imidlertid sisteskansen nåde, i alle fall uttad etter kampen.

- Jeg stoler på David 100 prosent. Han gjorde det godt igjen ved å redde Sigurdssons skudd på slutten, og det viste at David er den beste keeperen i verden. Det er slikt som skjer i fotbal en gang i blant når du bruker for lang tid, sa Solskjær etter kampen.

Manchester United har for tiden Dean Henderson på lån i Sheffield United, og 22-åringen har gjort sine saker meget godt og trekkes stadig fram som et alternativ for Solskjær neste sesong.

- Vi ønsker den beste stallen for Manchester United, og Dean er vår spiller. Han gjør det veldig bra for øyeblikket, og den dagen han kommer tilbake, vil han naturligvis kjempe om å spille her også, sa Solskjær.

Manchester United møter Wayne Rooney og Derby i FA-cupen torsdag, før Manchester City står for tur i Premier League søndag.