Roy Keane slakter slurvete England: - Ser ut som de kjeder seg

England storspilte offensivt mot Kosovo, men TV-ekspertene var likevel ikke fornøyd med prestasjonen.

England havnet bakpå etter kun 36 sekunder i møtet med Kosovo tirsdag kveld, men slo nådeløst tilbake og ledet på et tidspunkt med solide 5-1 i EM-kvalikkampen.

Det målrike oppgjøret i Southampton endte til slutt med 5-3. England tok etter hvert foten litt av gasspedalen og lot gjestene pynte på resultatet i andre omgang.

Keane: - Kjeder seg



Det får ITV-ekspert Roy Keane til å reagere. Den tidligere Manchester United-spilleren mener det var slurvete av England å slippe Kosovo tilbake slik.

- En herlig kamp, men de engelske spillerne må ta selvkritikk etter dette. Dette laget har for mange dårlige vaner. Det ser ut som spillerne kjeder seg når kampen virker avgjort, og da blir det slurvete, sier Keane ifølge Daily Mail.

- Det er greit å gi bort ballen i ny og ne, men det var ingen som jobbet tilbake og dekket opp for lagkompisene. Hadde du sett det samme på en klubbtrening, ville du trodd at spillerne ikke tok det seriøst. Det var slurv, sier Keane videre.

TV-EKSPERT: Roy Keane. Foto: David Klein (Pa Photos / NTB scanpix)

Iren får støtte av tidligere Arsenal-back Lee Dixon.

- Jeg bryr meg ikke så mye om det som skjer offensivt, men defensivt var dette slurvete. Hvis de ikke lærer av dette, kommer de ikke langt i denne turneringen, sier den den tidligere forsvarsspilleren.

- Det er rett og slett alt for mange hull og for stor avstand mellom forsvaret og midtbanen hver gang England mister ballen, sier Dixon videre.

Topper gruppen



Til tross for kritikk fra studioekspertene, er England på god vei mot EM i 2020. Laget er ubeseiret i sin gruppe og står med 12 poeng etter fire kamper.

Tsjekkia, som har spilt fem kamper, er nummer to med ni poeng, mens Kosovo, som altså ble for svake tirsdag kveld, har åtte poeng etter fem kamper.

Tidligere Viking-spiller Valon Berisha nettet to av målene til Kosovo, mens Vedat Muriqi også fant nettet. Raheem Sterling, Harry Kane, to mål av Jadon Sancho og et selvmål fra Mergim Vojvoda sto for Englands nettkjenninger i oppgjøret.