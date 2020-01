Roy Keane tar Solskjær i forsvar: - Gi ham minst ett år til

Det ble høy temperatur i Sky Sports-studioet da Roy Keane og Jamie Carragher diskuterte trenerjobben på Old Trafford i etterkant av Uniteds tap mot Liverpool.

Liverpool slo Manchester United 2-0 på Anfield søndag kveld og tok enda et steg mot seriegull.

Tapet øker presset på United-manager Ole Gunnar Solskjær, som gikk på sitt andre tap i Premier League på de tre siste kampene.

Mot Liverpool fikk Solskjær igjen kritikk. Først for å gått til kampen med en defensivt innstilt formasjon med to venstrebacker på banen, så for at det var lille Brandon Williams som endte opp med å markere Virgil van Dijk på corneren som endte med at nederlenderen stanget inn 1-0.

Opphetet diskusjon

I Sky-studioet etter kampen ble United-manageren et tema. Og i sentrum for diskusjonen sto de to Liverpool- og United-legendene Carragher og Keane.

Carragher åpnet diskusjonen med en nådeløs påstand om at ikke en eneste spiller har kommet inn og utgjort en stor forskjell etter at sir Alex Ferguson ga seg.

Den tidligere Liverpool-profilen mener United de siste årene har brukt masse penger uten at laget er blitt nevneverdig bedre.

- Vi spør oss selv om Ole er klar for dette, vi ser på CV-en hans. Men når andre managere kommer til en ny klubb, lar vi vedkommende ofte få tvilen til gode, svarer Keane, før han legger til at Solskjær må få tid på seg før han dømmes.

- Ville gitt Ole ett år til

Etter litt frem og tilbake blir stemningen hakket mer amper før Carragher konfronterer Keane med et direkte spørsmål om hvor lang tid han mener Solskjær fortjener i jobben.

- Jeg vil gi Ole ett år til, definitivt ett år til, svarer Keane, som flere ganger maner om tålmodighet når man vil se resultater i fotballen.

Her kan du se ordvekslingen:

Solskjær er under press fra flere kanter, og bedre ble det ikke forrige uke da nordmannen gamblet og brukte stjernespissen Marcus Rashford i FA-cupkampen mot Wolverhampton, en kamp som førte til en ny skade for Uniteds toppscorer.

Etter søndagens kamp bekreftet den norske United-sjefen at spissen trolig er ute i lang tid.

Akkurat det fikk tidligere Premier League-proff Brede Hangeland til å reagere.

- Det er lett å være etterpåklok selvfølgelig, men nå ser det ut som en stor feil (å bruke Rashford mot Wolves). Det ville vært grusomt for United om de skal måtte klare seg uten ham i to-tre måneder, analyserte Hangeland for TV 2.

Nå venter ny kamp i Premier League allerede onsdag kveld for Solskjærs gutter. United tar imot Burnley 21.15 på Old Trafford. Liverpools neste kamp spilles torsdag borte mot Wolverhampton.

