Rørt Skjønsberg kom med avsløring etter Stabæk-avskjeden

Nedrykkstruet Sogndal nektet Stabæk perfekt farvel med kapteinen.

STABÆK - SOGNDAL 1-1:

Morten Morisbak Skjønsberg (34) takket søndag av etter lang fartstid som en av bærebjelkene i Stabæks lag. Han har opplevd både seriegull og andre medaljer med bæringene, i likhet med mange nedturer.

Stopperveteranen ble hyllet av fans og lagkamerater med bluss og diverse sprudlende drikkevarer etter sin siste hjemmekamp for klubben.

Skjønsberg slet med å holde tårene tilbake etter seansen.

- Det er vanskelig. Vi skulle ha vunnet, men det er veldig hyggelig med alle som kom her med banner og sang. Dette var koselig. Nå skal jeg en liten tur bort på Onkel Blaa og ta litt mer farvel. Nå er jeg dynket i øl og lukter deretter, men nå er det slutt på Nadderud. Sånn var det, sier Skjønsberg til Eurosport.

Han avslører overfor TV-kanalen at han trolig fortsetter i Stabæk, i en annen rolle enn som spiller.

Sjakktrekk



Bare sekunder etter at han entret banen, sørget Joachim Soltvedt for å skaffe Sogndal ett meget viktig poeng mot Stabæk.

Den tidligere Åsane-spillerens første mål Eliteserien kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt.

Oppgjøret endte med poengdeling, etter at Ola Brynhildsen ga bærumslaget ledelsen i første omgang.

Utligningsmålet, som ble scoret elleve minutter etter pausen, tok Eirik Bakkes nedrykksplasserte Sogndal opp i 29 poeng, det samme som Aalesund har på kvalifiseringsplassen.

SUPERINNHOPP: Sogndals Joachim Soltvedt jubler for den viktige 1-1-scoringen mot Stabæk.

Begge de to vestlandsklubbene har 13 minus i målforskjellen. Aalesund har en ørliten fordel, i og med at de har ett mål mer i riktig ende av banen.

- Vi klarer heldigvis å kjempe oss tilbake i kampen. Det poenget her kan være veldig viktig for oss. Det er en ok gjennomført match og vi får det poenget vi vil ha sa Sogndals Kjetil Wæhler til Eurosport.

Stabæk tok ledelsen etter en halvtimes spill. Ola Brynhildsen styrte inn en pasning fra Tortol Lumanza via stoplerota.

18-åringen traff ikke spesielt godt, men gjorde nok til å overliste et bortelag i desperat poengnød. Brynhildsen jublet uansett hemningsløst for målet i sin første eliteseriekamp fra start.

Kontroversiell avgjørelse



Det hele så enda verre ut for Sogndal da Franck Boli falt teatralsk i en duell med Kjetil Wæhler like etterpå. Dommer Tom Harald Hagen blåste for straffespark til den tidligere Aalesund-spissen.

- Regelrett filming, konstaterte Eurosport-ekspert Thomas Myhre om situasjonen.

Sogndal-keeper Mathias Dyngeland var også i harnisk over avgjørelsen. Han pådro seg gult kort for protester. Så fulgte burvokteren opp med å redde straffesparket fra Ohi Omoijuanfo.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-0 til Stabæk, noe bortelaget ikke kunne være tilfreds med, tabellsituasjonen tatt i betraktning.

IDRETTSGLEDE: Stabæk-unggutten Ola Brynhildsen brølte av glede etter å ha scoret kampens første mål på Nadderud.

Umiddelbar effekt



Eirik Bakke viste handlekraft da han byttet inn mer offensiv slagkraft, i form av Joachim Soltvedt for forsvarspiller Bjørn Inge Utvik, tidlig i andre omgang.

Etter bare noen sekunder på banen var Soltvedt på riktig sted på den strålende pasningen fra Stanisa Mandic.

Kombinasjoner mellom Mandic og målscoreren skapte flere målsjanser for Sogndal i minuttene som fulgte, uten mer uttellling.

På tampen var Stabæk og Franck Boli nærmest et vinnermål, men ivorianerens avslutning trillet like utenfor.

Tony Ordinas' Stabæk-mannskap har for lengst reddet plassen i Eliteserien. Laget ligger som nummer sju på tabellen med 39 poeng.

