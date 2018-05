Røste: – Trodde det skulle bli jevnere

Skipresident Erik Røste måtte innse at det ikke ble den stemmethrilleren han hadde sett for seg da Trondheim tapte for Planica i dragkampen om ski-VM i 2023.

Trondheim fikk seks stemmer mot Planicas ni da FIS-styret kom fram til sin beslutning i greske Costa Navarino torsdag.

– Jeg hadde trodd det skulle bli jevnere til slutt. Det er ingen tvil om at vi hadde en god søknad, men vi må respektere at Planica var en god kandidat, sier Røste til NTB.

Planica ha søkt en rekke ganger uten å få VM i nordiske grener. I kampen mot Trondheim trakk slovenerne endelig det lengste strået. Røste og den norske delegasjonen fikk en tung 17. mai-kveld.

– Vi hadde definitivt håpet å få en annen beskjed, så nå er vi skuffet. Det er blitt lagt ned en enormt god jobb. Mange har jobbet på frivillig basis med dette, sier Røste.

Tre på rad i Mellom-Europa

En del av den norske VM-argumentasjonen var at mesterskapet burde komme tilbake til Skandinavia i 2023. Nå skal det i stedet arrangeres i Mellom-Europa i tre strake VM. Neste år går det i østerrikske Seefeld, mens tyske Oberstdorf er vert i 2021.

To år senere går altså turen til Planica – ikke Trondheim.

– Jeg har respekt for at andre mener noe annet enn oss. At Planica har søkt flere ganger tidligere uten å lykkes kan ha vært utslaget, sier Røste.

Vil søke igjen

Norges Skiforbund ser gjerne at Trondheim søker om 2025-VM. Mange mener trønderne da vil ha svært sterke kort på hånden. Røste er enig i det.

– Det vil de garantert gjøre. Vi ønsker at det blir søkt om VM i 2025, men nå må vi få litt avstand til det hele og deretter ta å evaluere.

Røste kunne torsdag trøste seg med at Vikersund blir arrangør av skiflygings-VM i 2022.

