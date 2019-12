Ruben Gabrielsen klar for Toulouse

Den franske klubben bekrefter at den tidligere Molde-spilleren har signert en treårskontrakt.

Det kommer fram av en pressemelding mandag.

Gabrielsen kommer gratis fra Molde ettersom kontrakten til midtstopperen går ut ved nyttår.

Toulouse ligger på 20.-plass i Ligue 1 i Frankrike. Til tross for sin vanskelige situasjon, så regnes klubben som en av de største klubbene i Frankrike. Den siste tiden har de uansett slitt stort, og de berget plassen i den franske divisjonen med nød og neppe forrige sesong.

Lørdag meldte den franske storavisen L'Équipe at Gabrielsen var på medisinsk test i Toulouse.

Molde-direktør Øystein Neerland kommenterte ryktene slik.

- Det er mye spekulasjon, selvfølgelig. Det er ikke noe vi har intensjon om å kommentere, så får vi se hva konklusjon blir utover i desember. Ruben er på utgående kontrakt, og vi er kjent med at han ser muligheter i tillegg til Molde. Hva som konkret skjer har ikke vi kontroll på nå, sa Molde-direktøren til Nettavisen og la til.

- Vi har hatt en dialog lenge, og vi er klare over at han ser på andre muligheter. Vi er klar over at han kan dra, og det ligger i kortene når han er på utgående kontrakt. Men alle muligheter er fortsatt åpne.