Ruben Gabrielsen klar for Toulouse

Ruben Gabrielsen er klar for den franske Ligue 1-klubben Toulouse. Det bekreftet klubben på sine nettsider mandag.

Toulouse ligger sist i Ligue 1 etter halvspilt sesong. Den tidligere arbeidsgiveren til Daniel Braaten har vunnet bare tre av 19 kamper i serien, og klubben har tapt ni kamper på rad. I fem av disse har laget sluppet inn tre mål eller mer.

Gabrielsen spilte 26 kamper for Molde denne sesongen og var fast midtstopper for de blåkledde som vant Eliteserien. Han har vært i Molde siden 2015, men nå er altså midtstopperen klar for nye eventyr i Frankrike.

27-åringen var på utgående kontrakt med Molde. Han har skrevet under på en treårsavtale, ifølge den franske klubbens nettsider. Der kommer det også fram at Gabrielsen skal spille ned nummer 4 på drakta.

