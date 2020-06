Ruben Gabrielsen om «skrivebordsnedrykket»: – Trist

Ruben Gabrielsen og Toulouse rykket ned fra fransk eliteserie i fotball da sesongen brått ble avsluttet. Nå ser han fram mot spill på landets nest øverste nivå.

Koronapandemien medførte at Ligue 1-tabellen ble avsluttet og avgjort på poengsnitt ti runder før slutt. Med det måtte Toulouse, som allerede lå klart sist, og Amiens ta den tunge turen ned til Ligue 2.

– Det er fortsatt litt i det blå. Jeg har ikke fått så mye informasjon foreløpig, så vi får bare ta det som det kommer. Vi rykket ned, det er jo trist, men det er ikke noe jeg får gjort noe med. Så får vi håpe at vi kommer oss opp igjen, sier Gabrielsen til Eurosport.

Totningen forlot Molde til fordel for Toulouse i vinter. Selv om hans første sesong i utlandet endte med nedrykk, trives Gabrielsen etter et snaut halvår i Sør-Frankrike.

– Det har vært moro, veldig gøy å spille matcher og bra nivå. Jeg synes at jeg har gjort det ganske bra, så får vi håpe at jeg får sjansen til å fortsette. Jeg visste hva jeg gikk til og hvordan situasjonen var, sier 28-åringen, som for tiden er i Molde.

Amiens, som har Haitam Aleesami i troppen, har valgt å gå rettens vei med krav om at avgjørelsen om nedrykk kjennes ugyldig, noe Toulouse skal ha støttet opp om. Amiens ønsker heller en midlertidig utvidelse av Ligue 1 til 22 lag.

