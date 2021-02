Rublev med nytt tap for Medvedev

Russiske Daniil Medvedev tok seg til semifinale i Australian Open etter å ha slått landsmannen Andrej Rublev i strake sett.

Ruuds overmann i Australian Open var sjanseløs mot landsmannen og fjerdeseedede Medvedev vant 7-5, 6-3 og 6-2.

Sjuende seedede Rublev kom aldri inn i kampen mot den smartspillende Medvedev.

Medvedev har ikke tapt et eneste sett for Rublev i de fire siste møtene de har hatt på toppnivå, inkludert kvartfinalen i fjorårets US Open.

Spillerne slet i den sterke varmen og etter kampen måtte Medvedev få behandling for krampe. Også Rublev var plaget med krampe underveis.

– Jeg er glad jeg klarte å holde serven min i det avgjørende settet. Jeg forsøkte så godt jeg kunne å skjule at jeg hadde problemer. Hadde han sett det kunne han kommet tilbake i kampen, sa Medvedev i seiersintervjuet.

I semifinalen blir motstanderen enten Rafael Nadal eller greske Stefanos Tsitsipas.

Den andre semifinalen går mellom toppseedede Novak Djokovic og overraskelsen Aslan Karatsev fra Russland.

