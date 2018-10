Rufsete omgang knuste EM-håpet for U21-landslaget

De norske U21-gutta tapte knepent, men hadde kjempetrøbbel mot Tyskland i 1-2-nederlaget fredag. Dermed kan Martin Ødegaard og co. glemme EM neste år.

Birk Risas heldige redusering rett etter sidebytte ble mager trøst. Sett over 90 minutter var Norge et godt stykke unna å ta seieren som måtte til for å holde liv i EM-drømmen.

Det var førsteomgangen som felte de norske i Ingolstadt. Da lekte Tyskland seg og kunne fort ledet med mer enn 2-0 til pause. I løpet av de 20 første minuttene ble Cedric Teuchert flere ganger spilt gjennom alene med Sondre Rossbach, og Schalke-talentet misset ikke på tredje forsøk.

21-åringen løp fra Ulrik Yttergård Jenssen og plasserte ballen sikkert til side for Rossbach. Norge ble straffet for å gi tyskerne et hav av bakrom å løpe i.

Ti minutter senere doblet Luca Waldschmidt til 2-0 etter et vakkert veggspill med Florian Neuhaus. Freiburg-angriperen banket ballen opp i krysset. Bare et snaut minutt tidligere hadde Waldschmidt en treff i stolpen.

Annullert

Etter 37 minutter fikk Erling Braut Haaland en scoring annullert for offside. Den avgjørelsen så tvilsom ut. Noen minutter senere prøvde Martin Ødegaard seg på et hardt skudd, men Tyskland-keeper Alexander Nübel reddet forsøket fra skrått hold.

Norge fikk en perfekt start på annenomgangen. En freidig Risa testet skuddfoten fra over 30 meter og så ballen gå via tysk forsvarer og i en bue over Nübel. Scoringen ga det norske laget et løft.

Den største utligningssjansen falt til Haaland i det 65. minutt. Molde-spissen kom seg gjennom det tyske midtforsvaret og tvang fram en eminent enhåndsredning fra hjemmelagets sisteskanse.

Ikke lenge etterpå kom Tyskland til en gedigen kontringssjanse. Neuhaus skjøt i stolpen alene med Rossbach.

Slutt

Med seieren sikret tyskerne gruppeseieren og billett til neste års U21-EM. Tyskland står med 22 poeng mot Norges 14 før siste runde.

Leif Gunnar Smeruds lag ligger på annenplass i gruppe 5, men den plasseringen gir ingenting. U21-gutta har ikke nok poeng til å bli en av de fire beste toerne som går til omspill om de siste EM-billettene.

Fredagens tap var Norges første på ett år.

Kvalifiseringen åpnet med storseier (5-0) over Kosovo, men det norske laget brukte en ikke-berettiget spiller og ble fratatt tre poeng og resultatet satt til 0-3.

Norge møter bunnplasserte Aserbajdsjan på Marienlyst i Drammen tirsdag.

(©NTB)

