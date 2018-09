Rulleskiskyting: Bø og Olsbu Røiseland tok NM-gull i sprint

Tarjei Bø var sterkest under NM-sprinten i rulleskiskyting på Gautefall i Drangedal lørdag. På kvinnesiden tok Marte Olsbu Røiseland en klar seier.

Bø sikret gullet 29 sekunder foran Martin Femsteinevik, mens Lars Helge Birkeland endte på bronseplass.

På liggende skyting fikk Bø én bom, men stryningen plaffet ned alle blinkene på stående. Det var motsatt rekkefølge for Femsteinevik. Han åpnet perfekt, men fikk et surt bomskudd da han var på standplass for andre og siste gang.

Birkeland pådro seg sine to bom på stående skyting. Han havnet 42,1 sekunder bak Bø.

Thingnes Bø syk

Johannes Thingnes Bø skulle egentlig vært på startstreken lørdag, men han har de siste dagene droppet å trene på grunn av en forkjølelse.

– Jeg får håpe det blir med en uke og at det ikke blir med en måned. Jeg vil være på den sikre siden før jeg begynner å trene igjen, sa Thingnes Bø til NRK fredag.

Tidligere lørdag ble Marte Olsbu Røiseland norgesmester da hun slo Tiril Eckhoff med over ett minutt. Froland-jenta, som i august giftet seg med Sverre Røiseland, hadde to bomskudd på første skyting, men var feilfri da hun var innom standplass for andre gang.

God margin

Eckhoff noterte to bom på både liggende og stående skyting. Det bidro til at Olsbu Røiseland sikret NM-gullet med en margin på 1.04,5 minutter.

Thekla Brun Lie tok bronsen. Oslo-løperen hadde ett bomskudd på hver av skytingene og var i mål 1.10,8 bak vinnertiden.

Ingrid Landmark Tandrevold åpnet med en perfekt skyteserie, men fire bom på siste skyting ødela mye. Hun var 3,5 sekunder unna en pallplass.

Søndag står fellesstart på NM-programmet.

(©NTB)

Mest sett siste uken