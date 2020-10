Rumensk håndballstjerne koronasmittet før Vipers-møte

Bucuresti-spiller Cristina Neagu har testet positivt på covid-19 før lørdagens mesterligakamp mot Vipers i Kristiansand.

32-åringen skal ha testet positivt på korona i forrige uke. Det forteller Neagu til sine følgere på bildetjenesten Instagram , skriver VG.

Neagu er fire ganger kåret til verdens beste spiller – senest i 2018.

– Min generelle helse er god, og jeg gleder meg til å komme tilbake til trening, skriver Neagu, som nå er i isolasjon etter testen.

Øvrige tester av Bucuresti-spillene skal være negative, men det rumenske laget må gjennom nye tester når de ankommer Norge. Det var for øvrig i disse testene at to HTC Hungaria-spillere testet positivt for tre uker siden. Det endte med at mesterligakampen ble utsatt.

Mesterligakampen mot Vipers skal etter planen spilles lørdag.

