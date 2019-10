Rumenske ordførere anklages for å bryte UEFAs reglement

Rumenske aviser hevder ordførere jukset seg til en plass på tribunen da Romania møtte Norge i Buchuresti.

«Flere ordførere fra Vrancea har brutt UEFAs forbud», skriver den rumenske avisen Gazeta Sporturilor.

Bakgrunnen for artikkelen er at kun barn under 14 år, med ledsagere, hadde tilgang til å se EM-kvalifiseringskampen mellom Romania og Norge denne uken.

Det bestemte UEFA etter rasistisk og upassende oppførsel blant den rumenske fansen i møtene med Spania og Malta tidligere i kvalifiseringen.

Ordførere anklages

30.000 barn dukket opp på kampen mellom Romania og Norge, men rumenske aviser hevder nå at flere politikere utnyttet reglene for å få med seg kampen fra tribuneplass.

I UEFAs reglement står det følgende om kamper der hjemmelaget har blitt dømt til å spille for tomme tribuner:

«Barn opp til 14 år (behørig ledsaget) fra skoler og/eller fotballakademier er invitert til å se kampen gratis».

Reglene sier ingenting om at det må være lærere eller trenere som ledsager barna, men en annen rumensk avis Realitatea De Vrancea legger frem saken som at ordførerne tok plassene fra lærere og trenere.

Overfor Sport Gazeta bedyrer ordføreren i Panciu, Iulian Nica, sin uskyld.

- Jeg var ikke på kampen som ordfører, men som forelder. Sønnen min har vært del av en klubb i to år, der han har ukentlige treninger på en organisert måte. Jeg var på arenaen som ledsager for han og andre barn, sier Nica.

Valentin Tilvar og Cristi Misaila er to øvrige rumenske ordførerne som er avbildet på arenaen i rumenske aviser.

Lagerbäck overrasket over barn på tribunen

Norges landslagstrener Lars Lagerbäck la ikke skjul på at han ble overrasket over at kampen ikke ble spilt for tomme tribuner tidligere denne uken.

- Jeg trodde ikke noe ville overraske meg i fotball lenger, jeg er så gammel, men denne overrasket meg, sa Lagerbäck dagen før kampen, som endte 1-1.

Han ville ikke kritisere Romania for valget, men stusser over at det er rom for slike løsninger i tilfeller der man i utgangspunktet ønsker å straffe rasisme og dårlig oppførsel.

- Dette handler om regelverket UEFA har, og man kan jo mene at det er litt merkelig. Jeg har full respekt for at Romania inviterer ungdommer og barn, men det er en veldig merkelig beslutning at man har det regelverket om man vil markere for eksempel mot rasisme. Men siden det finnes, må man bare respektere det, sa Lagerbäck til Nettavisen.

Norge var nødt til å vinne kampen for å ha et realistisk håp om å kvalifisere seg til EM gjennom den vanlige EM-kvalifiseringen, men måtte nøye seg med 1-1.

Lagerbäcks menn må dermed etter alle solemerker sette sin lit til at de kan kvalifisere seg til EM gjennom Nations League i mars.