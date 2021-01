Rummenigge: 2021-EM kan bli arrangert i ett land

Bayern Münchens mektige styreleder Karl-Heinz Rummenigge hevder at Uefa vurderer å legge sommerens fotball-EM til kun ett land som følge av viruspandemien.

Mesterskapet skulle opprinnelig gjennomføres sommeren 2020 i 12 forskjellige byer, men ble satt på vent til sommeren 2021 som følge av koronaviruset.

Nå sier Rummenigge at Uefa-president Aleksander Ceferin vurderer å legge hele mesterskapet til ett land istedenfor over hele Europa.

– Vi må ikke glemme at denne ideen om det spesielle opplegget med 12 forskjellige byer kom da koronaviruset ikke eksisterte. Det var et initiativ fra EU-kommisjonen om å få fotballen vist over hele Europa, sier styrelederen til den tyske avisen Münchner Merkur.

Uefa jobber fortsatt med å kunne arrangere i de 12 byene. De har fire forskjellige scenarioer for publikum – full stadion, 50-100 prosent av kapasiteten til arenaene med diverse smitteverntiltak, 20-30 prosent kapasitet med diverse tiltak og tomme tribuner.

De 12 byene er London, Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, København, München, Roma, St. Petersburg, Bucuresti, Budapest and Baku.

Vaksinesituasjonen i de forskjellige landene blir en nøkkel i arbeidet om det fortsatt skal bli arrangert i 12 byer, eller om det blir kun i ett land. En avgjørelse er ventet å bli tatt i mars.

