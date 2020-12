Runarsson med kjempetabbe da Arsenal ble knust av City

Manchester City er videre til semifinale i ligacupen etter at Arsenal ble ydmyket på Emirates Stadium tirsdag.

ARSENAL - MANCHESTER CITY 1-4:

Arsenal fikk muligheten til et etterlengtet avbrekk fra en elendig Premier League-sesong da Manchester City var motstander i ligacupen tirsdag kveld.

Mikel Artetas menn fortsatte imidlertid i samme spor som tidligere denne sesongen, da Pep Guardiolas mannskapet ble altfor sterke og tok seg videre til semifinalen med 4-1 på Emirates.

Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden og Aymeric Laporte scoret målene for gjestene, mens Alexandre Lacazette satte inn Arsenals eneste.

Gigatabbe

Mahrez' 2-1-scoring kom på frispark etter forferdelig keeperspill fra islandske Runar Alex Runarsson, som fikk sjansen mellom stengene i ligacupoppgjøret. Islendingen ble stående i keeperhjørnet og forsøkte å holde skuddet, men det glapp mellom fingerene.

- For et mareritt for Alex Runarsson. Jeg føler med ham. Hendene hans kom opp over ansiktet, men kom ned igjen altfor tidlig. Han trengte bare å holde dem der oppe, kommenterte tidligere Premier League-keeper Rob Green på BBC.

Morten Langli, som kommenterte kampen for Viasat 4, er bekymret på vegne av Arsenal.

- Det er et Arsenal i dyp, dyp kirse. City ruller over dem, og nå har de scoret fire. Denne sesongen har utviklet seg på en måte ingen kunne forestille seg. De er elendige bakover, tannløse framover, kommenterte Langli underveis i kampen.

London-lagets upresise pasningsspill i den første omgangen var også noe kommentatoren bet seg merke i.

- Hadde vi sittet og jobbet med analyse nå, kunne du lagt fram en pakke med feilpasninger fra Arsenal, rett utover linja, 10-12 meter unna en medspiller. Det er nesten sjokkerende å se på dette nivået, sa Langli.

Slo tilbake etter marerittstart

Allerede etter to minutters spill gikk gjestene opp i ledelsen etter at Oleksandr Zinchenko kom ned til dødlinja og slo ballen inn til Gabriel Jesus, som headet inn 0-1.

Arsenal slet lenge med å skape noe som helst og upresist pasningsspill førte ofte til at angrepende stoppet opp lenge før det ble i nærheten av farlig.

Etter en drøy halvtime, på sin første sjanse i kampen, skulle det imidlertid lykkes for hjemmelaget da Gabriel Martinelli kom rundt på venstresiden og la inn til Alexandre Lacazette, som headet inn utligningen.

Like før pause fikk Gabriel Jesus en god mulighet til å gi City ledelsen på ny, men islandske Runar Alex Runarsson vartet opp med en strålende reaksjonsredning da brasilianeren kom alene gjennom.

City og Brentford til semifinale

Like heldig var ikke Runarsson, da han i begynnelsen av andre omgang forsøkte å stoppe et frispark fra Riyad Mahrez. Islendingen ble korrekt stående i keeperhjørnet, men da han forsøkte å holde ballen, glapp den mellom fingrene hans og inn i nettet.

Etter en snau halvtimes spill var det en trolig offsideplassert Phil Fodens tur til å tegne seg på scoringslista. Midtbanespillerne ble spilt gjennom av Fernandinho, og da assistentdommeren lot flagget bli nede, kunne han lekkert chippe inn 1-3 over Runarsson.

1-4 kom etter en kort korner, som endte med at Foden slo ballen inn på hodet til Laporte, som headet inn kampens siste scoring.

Tidligere tirsdag vant Championship-laget Brentford 1-0 mot Newcastle og er dermed i likhet med Manchester City, klare for semifinale. De to øvrige kvartfinalene mellom Stoke-Tottenham og Everton-Manchester United spilles lille julaften.

