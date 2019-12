Rundt 24 timer før håndball-VM mottok alle lagene et brev med nye regler. Det får ekspertene til å rase

Eksperter og trenere er både forbauset og irritert etter at det ble kjent at Det internasjonale håndballforbundet sendte ut nye presiseringer rett før VM.

KUMAMOTO / OSLO (Nettavisen): Mindre enn 24 timer før den første kampen i årets håndball-VM skal det ha tikket inn et brev fra Det internasjonale håndballforbundet til lagene som deltar i mesterskapet. Flere regelendringer skal ha blitt presisert.

Spesielt tre områder skal det ha blitt gjort presiseringer på. 1.) Tillatt bruk av målfeltet, 2.) Økt fokus på offensiv strekspiller, og 3.) Bestrafning av kantforsvarer.

Tatt på senga av endringer

Det var under et intervju med Heidi Løke i TV3-podcasten «Håndballkollektivet» at disse regelpresiseringene først ble kjent. Det kom overraskende på mange,

- Ingen av oss hadde fått det med oss, men lagene skal ha fått beskjed om det ganske kort tid før mesterskapet, sa TV3-kommentator Daniel Høglund på direkten torsdag.

Høglund påpeker at presiseringene har skapt både forbauselse og irritasjon.

TV3s team i Japan tok for seg disse regelpresiseringene i sendingen før Norges møte med Angola i VM torsdag. Presiseringene får ekspertene til å reagere kraftig.

Det er spesielt to av disse presiseringene det reageres på. For det første at det nå er lov til å dekke opp med nesten hele foten inne i feltet, og for det andre at det straffes knallhardt om en angripende kantspiller blir tråkket på, eller selv tråkker på foten til kantforsvareren. Ekspertene mener det nå blir en umulig jobb for dommerne.

- Det er nesten så man ikke tror det. I de situasjonene der går det såpass fort at det er vanskelig å bedømme om du er utenfor eller innenfor i utgangspunktet. Når du nå kan stå med en bitteliten tå på seksmeteren, så lenge du er litt på linjen, så blir det veldig vanskelig og det kommer til å skape en del situasjoner som blir vanskelig, sier TV3-ekspert Karoline Dyhre Breivang om regelen om «tillatt bruk av målfeltet».

Erevik: - Sjanseløst

Før var det slik at om du tråkket litt over den hvite streken ved målfeltet, ble det blåst dekking gi feltet. Nå er det altså tillatt med nesten hele foten innenfor.

- Dette gjør ting enda vanskeligere, dømming gjøres på skjønn, og nå blir det enda vanskeligere. Jeg er motstander av dette, sier TV3-ekspert Gunnar Pettersen.

Ekspertkollega Ole Erevik er også oppgitt over de nye reglene.

Han påpeker at spesielt regelen om at kantforsvarer skal straffes med minst tominutters utvisning ved tråkk på fot - og kan straffes med rødt kort om dommerne vurderer situasjonen som stygg - blir en umulig oppgave å holde styr på.

- Hvordan i alle dager skal dommeren, som har så mye å vurdere i løpet av en kamp, begynne å vurdere hvor skadet en spiller er. Eller om en spiller står to centimeter fra målfeltslinjen eller to centimeter oppe på målfeltslinjen. Det er sjanseløst.

Pettersen mener den nye kantregelen kan utnyttes kynisk.

- Kyniske lag eller kyniske spillere kan utnytte dette, de hopper inn, dette skjer, og de blir liggende og hyle, da er det fort rødt kort, sier han i TV3s sending.

- Ikke bra for sporten

Det er ikke bare det norsk ekspertteamet som reagerer kraftig på endringene. Ungarn-trener Kim Rasmussen stusser over timingen for disse presiseringene.

- Det blir vanskelig for spillerne å venne seg til det. En ting er om de hadde gjort disse endringene i sommer. Da hadde de hatt en sjanse til å venne seg til det, men det er typisk, de skal vise at det er de som har slipset på (IHF) som bestemmer. Det er jo de som bestemmer, sier dansken intervju med TV3 torsdag.

- Dette går spesielt utover dommerne. Det er de som får høre det, fordi alle skal venne seg til dette. Jeg er ikke overrasket, men dette er ikke bare for sporten vår. Det er meningen at dette skal sees av hele verden, et verdensmesterskap. Så blir det en masse kontroverser, en masse problemer mellom trenere, spillere og dommerne. Det er ikke det vi ønsker, vi ønsker positiv energi, så jeg forstår ikke hvorfor de gjør det.

Om regelpresiseringen med dekking i feltet er dansken klar i sin tale.

- Det blir bare rot, sier han i TV3-intervjuet.