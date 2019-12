RUSADA anker utestengelse for doping

Russlands antidopingbyrå RUSADA anker WADAs avgjørelse om å utestenge Russland fra store mesterskap i fire år på grunn av juks med dopingprøver.

Det melder nyhetsbyrået Tass.

RUSADAs anke var ventet etter tidlige antydninger om at russerne ønsker at avgjørelsen i styret i Verdens antidopingbyrå WADA blir prøvd for idrettens voldgiftsrett CAS i Sveits.

Avgjørelsen i WADA-styret fra 9. desember innebærer at Russland ikke kan stille som egen nasjon i OL i Tokyo neste år og i vinter-OL i Beijing i 2022. Landet blir også utestengt fra andre store mesterskap og nektes selv å arrangere store idrettsbegivenheter.

Bakgrunnen for avgjørelsen var at WADA mener det er bevist at Russland har drevet utstrakt manipulasjon av dopingprøver fra det mye omtalte laboratoriet i Moskva.

Russiske utøvere som kan bevise at de ikke har vært involvert i doping kan inviteres som uavhengige deltakere i framtidige OL og VM.

RUSADA-sjef Jurij Ganus tror selv det er små sjanser for å nå gjennom med en anke.

– Det finnes ingen mulighet for å vinne dette i retten. Dette er en tragedie, sa Ganus etter WADA-avgjørelsen og viste til russiske utøvere som faktisk er rene.

Avtroppende WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland var bare måtelig fornøyd med avgjørelsen om å utestenge Russland. Hun mener Russland må komme med en uforbeholden unnskyldning for det hun har kalt verdens største idrettsskandale.

– Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte, sa Helleland i forrige uke og viste blant annet til at flere hundre russiske utøvere likevel kan delta i større mesterskap.

