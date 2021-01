Russere risikerer å bli kastet ut av Tour de Ski: - Alle tilfellene anmeldes

Det er den svenske avisen Expressen som hevder å vite at flere utøvere risikerer å bli kastet ut av konkurransen.

Ifølge avisen, som har snakket med renndirektør Pierre Mignerey i FIS, kan flere utøvere bli nektet å fortsette i konkurransen etter at de ikke brukte munnbind etter målgang i lørdagens renn.

Blant dem som kan straffes er de russiske stjernene Natalja Neprjajeva og Julia Stupak. Avisen navngir ikke de andre utøverne som risikerer å bli fratatt akkreditering.

FIS har under denne sesongens utgave av konkurransen innført påbud om munnbind i det de ankommer arenaen, samt at det skal tas på igjen direkte etter løpet. Ledere rundt de ulike lagene må bruke munnbind hele tiden. Reglene skal ikke ha blitt fulgt under de to første etappene, skriver Expressen.

Fredag skal konkurranseledelsen ha sendt ut en streng advarsel om at utøvere risikerer å bli kastet ut om reglene ikke følges.

- I går var det bare advarsler, men i dag kommer vi til å ta i bruk bøter, og om folk ikke følger reglene så kommer deres akkreditering til å bli inndratt for resten av Touren, sier Mignerey til avisen.

Etter lørdagens renn sirkulerer det nå bilder der flere utøvere ikke bruker munnbind.

- Jeg har allerede fått bildene og alle tilfellene kommer til å anmeldes til juryen. Vi kommer til å agere, sier Mignerey lørdag.

Neprjajeva var blant utøverne som ikke hadde på seg munnbind da hun forlot arenaen. I intervjusonen er det ikke et krav om å benytte munnbind, men kun en sterk anmodning, fortsetter FIS-sjefen.

Den svenske landslagssjefen Anders Bystrøm uttaler til avisen at han så Mignerey med mobiltelefonen der han «tok bilder litt skjult ved brystet, så det kan være at noen får høre fra FIS i dag».

Svenske Linn Svahn vant lørdagens fellesstart foran russiske Julia Stupak som også er i hardt vær etter slurvete munnbindbruk. Neprjajeva endte på 16. plass i lørdagens renn. De to russerne ligger på henholdsvis 8.- og 9. plass i sammendraget etter to etapper.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars