Russerne har tidligere blitt latterliggjort. Nå har de gjort en endring

Russisk drømmestart på Tour de Ski. Nå tror treneren at en endring på det russiske landslaget kan ha spilt en viktig rolle.

LENZERHEIDE (Nettavisen): Russerne kan vise til mange sterke prestasjoner i langrennssporet de siste årene, men lagtaktikk har tilsynelatende vært en mangelvare for det russiske laget.

Senest for ett år siden slaktet den norske langrennsstjernen Hans Christer Holund russerne for manglende taktikk i Tour de Ski.

Holund har også i ettertid uttalt til Nettavisen at han tror Sergej Ustjugov kunne ha vunnet forrige vinters tour dersom russerne hadde handlet mer som et lag.

Har tatt grep: - Vi har snakket mye om det



Det russiske laget virket å ha tatt til seg kritikken.

Landslagstrener Markus Cramer forteller til Nettavisen at de i sommer hadde møter der nettopp lagtaktikk var et tema.

Det russiske laget er delt inn i flere grupper og de forskjellige gruppene har lite å gjøre med hverandre utenom konkurransesesongen.

Tidligere har utøverne kjørt deres egen plan og løp, men nå er tendensen at de samarbeider mer på forhånd og underveis i rennene.

Det gleder Cramer som fikk se Sergej Ustjugov vinne første etappe av Tour de Ski lørdag, mens Alexander Bolsjunov ble nummer tre.

- Vi har snakket mye om det i sommer. Nå har de lært, sier Cramer til Nettavisen.

- De har lært fra forrige sesong. Nå jobber de mye bedre sammen, forklarer treneren.

TRENER: Russlands herretrener Markus Cramer. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han forklarer at han ser en helt annen holdning blant de russiske løperne.

- Nå snakker de sammen under løpet og nå er resultatet mye bedre. Det er vi fornøyd med, sier tyskeren.

Iversen har merket forandringen

Den norske langrennsprofilen Emil Iversen måtte se seg slått av både Ustjugov og Bolsjunov på åpningsetappen av Tour de Ski lørdag.

Iversen, som riktignok var godt fornøyd med egen prestasjon, har merket seg at russerne har tatt grep når det kommer til lagtaktikk.

- Det virker som de er litt mer snakkesalig mellom seg selv. Det er litt synd for oss, sier Iversen til Nettavisen.

Trønderen tror imidlertid ikke det blir avgjørende for touren og antyder at russerne kan vente seg tøffere kamp av de norske løperne den neste uken.

- Vi skal gå syv renn og alle må gå fort. Det må dem og. Det er ikke sånn at det blir umulig å slå dem. Det skal være mulig likevel, forteller Iversen.

MERKET ENDRING: Emil Iversen har registrert en forskjell på russerne denne vinteren. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ustjugov leder Tour de Ski

For øyeblikket er Ustjugov mannen å slå etter at han tok ledelsen i Tour de Ski med seier på 15-kilometeren i Lenzerheide lørdag.

Russeren har variert i prestasjonene denne vinteren, men var nå tilbake i godt gammelt slag.

Ustjugov sier selv til Nettavisen at han ikke vet om «den gamle Ustjugov» er tilbake, men trener Cramer håper det.

- For hodet hans er det viktig at han vet at han kan kjempe mot de beste. Det er mulig å kjempe for pallen i Tour de Ski. Jeg snakket med ham på fredag og sa at jeg tror det var mulig for ham å komme seg på pallen. Han var ikke sikker, men sa at han skulle prøve. Det var fint å se at han klarte det, sier Cramer etter lørdagens løp.

- Hvordan ser du på sjansene hans i sammendraget?

- Jeg håper at han ikke gjør noen feil i sprint. Han har ikke vært så bra i sprint. Før var han veldig sterk, nå er han bedre på distanse, men jeg håper at han kan vise seg frem i sprint. Vi får se, forteller Russlands landslagstrener.

Første svar på hvordan Ustjugov vil håndtere sprint får vi allerede søndag. Da er det klart for sprint og andre etappe av Tour de Ski i Lenzerheide.

Prologen starter søndag klokken 08:50, mens finalene starter klokken 11:20.

