Russerne snøt Norge for dobbelt seier i herre-stafetten på Lillehammer

Russerne gikk ifra på den siste etappen og tok storeslem i herrenes stafett på Lillehammer. Finn Hågen Krogh førte Norge inn på en noe skuffende tredjeplass.

LILLEHAMMER/OSLO (Nettavisen): Det ble dobbelt russisk på herrenes stafett etter at Sergej Ustjugov og Andrej Melnitsjenko gikk ifra på siste etappe.

Finn Hågen Krogh og Vebjørn Turveit holdt lenge med, men maktet ikke å følge på slutten. Sørlig førstnevnte fikk gjennomgå etter at russerne stakk.

- Han er ikke pigg, han er ikke pigg i det hele tatt. De går ifra, og det blir russisk storeslem, sa NRK-kommentator Jann Post og la til:

- Finn Hågen Krogh er ikke i sin beste form, det fikk vi svaret på der.

Hard start i dårlig vær

Pål Golberg gikk hardt ut fra start for Norge og kjørte litt samme taktikk som Maiken Caspersen Falla i kvinnenes stafett ved å gå i front.

Det tette snødrivet i Lillehammer skulle riktig nok vise seg å gjøre det vanskelig å gå foran, noe også Golberg erfarte.

- Vi driver med utendørssport, men dette er jo litt kjedelig, sa han til NRK.

Både Russland og Sverige skulle derimot holde følge ved første veksling, og Christer Holund gikk dermed ut sammen med Ilia Smikov og Daniel Richardsson.

Litt ut i andre etappen ble så trioen i tet tatt igjen, slik at også Finland, Norge 2 og Russland 2 var med på leken.

Deretter skulle tempoet være nokså rolig ute i løypa, før Finland, Norge og Russland 2 maktet å få en liten luke.

Skaffet luke

Ved andre veksling skulle finnene få et lite forsprang, og Ivo Niskanen gikk ut i tet. Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger vekslet like bak, mens Sverige og Daniel Richardsson avsluttet andre etappe hele 29,3 sekunder bak.

På den tredje etappen hadde både Norge og Russland med seg to lag i tet, mens også Finland og Tyskland hang godt med.

VEKSLET: Sjur Røthe veksler med Finn Hågen Krogh under herrenes verdenscup langrenn 4x7,5 km stafett på Birkebeineren Skistadion i Lillehammer. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

I den siste landbakken skulle så Hegstad Krüger sette opp farten, mens Røthe og resten måtte henge seg på for harde livet. Lenger bak i feltet skulle russiske Denis Spitsov slite med å holde ryggen til svenske Jens Burman.

Det skulle utvikle seg til å bli en tet med de to sistnevnte nordmennene, samt Burmann.

Deretter gikk Krogh og Turveit ut i siste etappe, sammen med svenske Axel Ekstrøm, elleve sekunder ned til Russland bak.

Russerne dro ifra

Men ikke lenge etter fjerde veksling gikk Russlands førstelag, ved Andrej Melnitsjenko inn de elleve sekundene bak og plutselig var tetgruppa utvidet. Sekunder senere hadde også Sergej Ustjugov fra Russland 2 meldt seg på.

Om ikke det var nok fikk også tyske Jonas Dobler heng på flokken foran.

På den siste runden skulle syv lag holde stand. To norske lag, to russiske, Sverige, Finland og Tyskland holdt derimot et rolig tempo i påvente av innspurten.

Men i toppen av langbakken stakk plutselig de to russerne og skaffet seg samtidig en liten luke. Den klarte verken Krogh eller Turtveit å tette.

Dermed endte det med dobbelt russisk, mens Krogh tok tredjeplass.

Bak der igjen endte Turtveit og Norge 2, mens Tyskland, Sverige og Finland fulgte etter.