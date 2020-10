Russisk anke vant ikke fram – Norge beste nasjon i Sotsji-OL

CAS stiller seg bak det Det internasjonale skiskytterforbundet, som fratok skiskytteren Jevgenij Ustjugov hans resultater i Sotsji-OL på grunn av doping.

Mandag kveld ble det klart at idrettens voldgiftrett (CAS) har behandlet anken til Ustjugov. Det bekrefter hans advokater til nettstedet Insidethegames.

I februar ble det klart at Norge rykket opp til bronseplass på skiskytterstafetten i Sotsji i 2014, og at Norge gikk forbi Russland som beste nasjon under Sotsji-OL med elleve gull, fem sølv og elleve bronse. Det var IBUs antidopingpanel som tok avgjørelsen om å diske Utsjugov. Nå er anken også behandlet.

Det betyr ikke mye for Emil Hegle Svendsen, som gikk en svak sisteetappe på stafetten.

– Det er greit å pynte litt på statistikken, men det er ikke det løpet der jeg kommer til å huske mest fra karrieren. Det betyr ikke så mye sånn sett. Medalje er bedre enn fjerdeplass, selvfølgelig, men vi gikk for gull. Og det var jeg som sviktet der. Å få en bronsemedalje nå kan ikke regnes som noe plaster på såret engang, sier Hegle Svendsen til TV 2.

