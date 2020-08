Russisk fotballstjerne slo og sparket dommer

Den tidligere russiske landslagskapteinen i fotball, Roman Sjirokov, er under etterforskning etter at han skal ha angrepet en dommer under en amatørkamp.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Den aktuelle kampen fant sted i Moskva tidligere denne uken. 39 år gamle Sjirokov skal ha blitt fanget på video mens han slo dommeren i ansiktet, hvilket sendte kamplederen i bakken. Deretter skal fotballprofilen ha sparket dommeren i hodet. Episoden oppsto etter at Sjirokov ble gitt rødt kort. Dommeren Nikita Dantsjenkov sier i en videouttalelse at han måtte oppholde seg på sykehus i flere timer etter kampen. Han hadde også synlige skader, blant annet i form av et blått øye. Sjirokov beklager egen oppførsel på sin Instagram-konto. – Jeg vil gjerne uttrykke mine dypeste unnskyldninger til Nikita for min upassende handling, sier han ifølge nyhetsbyrået DPA. Politiet etterforsker ifølge russiske medier episoden, som følge av at dommerens familie har levert inn en anmeldelse. Sjirokov fotballkarriere inneholdt blant annet et lengre opphold i storklubben Zenit St. Petersburg. I 2008 bidro han til at klubben vant daværende UEFA-cupen. Han står med 57 landskamper for Russland. (©NTB)