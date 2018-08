Russisk høydefavoritt utestengt fra EM

Høydestjernen Danil Lysenko får ikke stille i EM i Berlin. Det er straffen for at russeren ikke gjorde seg tilgjengelig for dopingtester utenfor konkurranse.

Det opplyste Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) fredag. Lysenko har konkurrert som nøytral utøver etter at russisk friidrett de siste årene har vært utestengt. Den statusen har han ikke lenger.

Bakgrunnen for IAAF-avgjørelsen er at Lysenko ikke har gjort rede for hvor han har vært utenfor konkurranse. Han har heller ikke gjort seg tilgjengelig for å bli dopingtestet slik reglene krever.

Lysenko tok sølvet under London-VM i fjor, mens han vant gull i innendørs-VM i Birmingham i mars. 21-åringen satte nylig personlig rekord da han hoppet 2,40 under Diamond League-stevnet i Monaco.

EM i Berlin starter mandag.

