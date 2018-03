Russisk overraskelse slo nordmennene i Tjumen

Fourcade utenfor pallen for første gang denne sesongen.

Det ble en sur andreplass på Erlend Bjøntegaard på fellesstarten i Tjumen, etter at overraskelsen Maksim Tvestkov fra Russland sikret seieren på hjemmebane på sesongens siste verdenscuprenn.

Bjøntegaard skjøt feilfritt på alle fire skytingene, og suste ut i tet med Maksim Tvestkov på slep. De to vekslet på førsteplassen i store deler av innspurten mot mål.

Det skulle likevel ikke lykkes for Kongsberg-gutten, som måtte se hjemmefavoritten dra i fra, og sikre seieren på fellesstarten i Tjumen.

- Det var deilig, en fin måte å avslutte sesongen. Tida etter OL har vært litt tung for min del, og målet har vært å skvise ut det siste av sitronen, det greide jeg i dag, sa Bjøntegaard til NRK som understreket av kreftene ikke strakk til helt på slutten mot den russiske vinneren.

- Jeg var så sliten hele veien i dag at jeg kun tok et sekund om gang. Jeg måtte være så i nuet og gispe i meg den lufta jeg klarte for å få hjernen til å fungere. Det var det eneste jeg fokuserte på i dag, sa Bjøntegaard.

Johannes Thingnes Bø gikk inn som en av de første på tredje skyting, men én runde gjorde at mannen fra Stryn på ny måtte hente opp feltet, anført av av russiske Aleksandr Loginov.

- Det har vært en super-sesong, en drømmesesong. Jeg har konkurrert med verdens beste skiskiytter, Martin Fourcade. Det har vært ufattelig mange dueller og jeg har vært ufattelig mange ganger på pallen. Så jeg må takke alle på hjemmebane, trenere og smøreteam, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter rennet.

Henrik L'Abée-Lund hang veldig bra med, og gikk ut som nummer to etter den tredje skytingen. 31-åringen hadde tidligere kun bommet én gang på de to foregående skytingene.

Han tok likevel del i en stor norsk dag i Tjumen, og endte på femteplass like foran Tarjei Bø, som kun hadde én bom.

- Det var en god dag. Vi fikk streng beskjed om at vi skulle ha to i toppen, men vi fikk fire. Så det var en god avslutning, sa Tarjei Bø til NRK etter søndagens renn.

Sammenlagtvinner Martin Fourcade skjøt seg helt vekk på de første liggende skytingene med totalt tre bom. Etter den katastrofale starten maktet franskmannen ikke å slå tilbake.

Med sin 19.plass, så er dette det første og eneste verdenscuprennet der han ikke er del av pallen denne sesongen.

