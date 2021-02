Russisk skistjerne skadet seg kort tid før VM: - Det ser ikke bra ut

Søndagens testrenn i VM-løypene i Oberstdorf gikk ikke som planlagt for Sergej Ustjugov.

De fleste ski-nasjonene er nå på plass i VM-løypene i Oberstdorf, og søndag valgte flere nasjoner å gå testrenn for å teste formen før VM starter på torsdag.

Det skriver Aftonbladet.

Søndagens testrenn skal ha vært et distanserenn på drøyt 11 kilometer i fristil.

For den russiske skistjernen Sergej Ustjugov skal testrennet ha endt på en dramatisk måte. 28-åringen skal ha falt så ille at han skadet seg og ble tvunget til å bryte løpet.

- Det ser ikke bra ut

Ifølge Aftonbladet skal Ustjugov ha forlatt VM-stadion haltende.

- Jeg håper ikke det er noen fare, men det ser ikke bra ut. Han krasjet i den lange utforkjøringen fra toppen, sier Russlands trener Markus Cramer.

Ifølge den erfarne treneren skal det handle om en smell i hoften. Ustjugov skal videre ha blitt fulgt opp av Russlands landslagslege.

Ustjugov har de siste årene vært en av nordmennenes største konkurrenter på herresiden, og i VM i Lathi i 2017 tok han to gullmedaljer.

Slått ut av koronaviruset

Men denne sesongen har det gått tungt for russeren. Grunnen til det er at 28-åringen har vært smittet av koronaviruset, noe som har gått hardt ut over Ustjugovs treningshverdag.

Russeren skal ha mistet flere måneder med normal trening, som følge av koronasmitten. Det skrev han selv på Instagram for en tid tilbake.

Den siste tiden har ting imidlertid sett bedre ut for Ustjugov. Han var tilbake i verdenscup-sirkuset i Falun i slutten av januar, hvor han blant annet ble nummer fire på klassisk sprint.

I Ulricehamn uken etter ble han nummer seks i sprinten i fristil.

Testrennet i Oberstdorf, som de norske og svenske løperne ikke var med i, skal ha blitt vunnet av russiske Artem Malsev. På damesiden skal det også ha blitt russisk seier, da Tatiana Sorina skal ha vært raskest gjennom 7,5 km i VM-løypene.

Ski-VM starter på torsdag med klassisk sprint.

