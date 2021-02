Russiske skiskyttere skal ha fått en klar advarsel før VM. Det får legenden til å rase: - Absurd

De russiske utøverne må avfinne seg med en rekke restriksjoner for å få delta i VM i skiskyting, men én beskjed har satt sinnene i kok.

Russisk idrett har vært preget av en rekke dopingskandaler de siste årene og som en følge av det er det nå strenge restriksjoner mot nasjonen i idrettssammenheng.

For noen år siden avslørte McLaren-rapporten, utarbeidet av professor Richard McLaren, at russisk doping hadde blitt beordret og muliggjort av russiske myndigheter under OL i 2012, friidretts-VM i 2013, OL i 2014 og svømme-VM i 2015. I desember i fjor ble derfor nasjonen utestengt fra alle mesterskap fram til 2022.

Resultatet av dette er at det kun er russiske utøvere som kan bevise at de er «rene» som får lov til å delta i internasjonale mesterskap, men kun under nøytralt flagg.

Skal ha fått advarsel

Restriksjonene er en følge av Idrettens voldgiftsretts (CAS) avgjørelse i saken mellom Verdens antidopingbyrå og Russlands antidopingbyrå. Russland var opprinnelig utestengt fra globale mesterskap i fire år, men slapp etter CAS-behandling med to år.

Russiske utøvere får kun delta under strenge betingelser.

Dette betyr i praksis blant annet: 1) at de russiske utøverne ikke får lov til å bruke sine vanlige landslagsdrakter (men kan bruke fargene rød-blå-hvit), 2) at nasjonalsangen ikke blir spilt ved medaljeseremonien og 3) at det russiske flagget ikke får vises.

Under det pågående VM konkurrerer russerne derfor under navnet RBU, som står for «Russian Biathlon Union».

Ifølge nettstedet Championat, som gjengis av svenske Aftonbladet, skal de russiske utøverne som deltar under det pågående skiskytter-VM i forkant av mesterskapet ha fått en klar advarsel fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Nettstedet skriver at følgende beskjed har blitt sendt ut i forkant av Pokljuka-VM: Det russiske flagget får under ingen omstendigheter vises under mesterskapet . ikke en gang på utøvernes private sosiale medier-kontoer.

Hvis dette skjer, så vil de aktuelle utøverne bli straffet, skriver nettstedet videre.

Legende: - Herregud!

Advarselen har skapt en del reaksjoner i Russland. Det er spesielt dette med at de ikke får lov å dele flagget og andre nasjonale symboler i sosiale medier, det reageres mot.

- Herregud! For å være helt ærlig så ble jeg overrasket over en slik uttalelse fra IBU. Dette betyr at utøverne må passe på hva de legger ut i sine egne sosiale nettverk, i tillegg til de sanksjonene de allerede har fått. Jeg forstår ikke hvorfor dette må gjøres under VM i skiskyting. Slike forbud kommer ovenfra, for det er egentlig ikke en del av CAS-forbundet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal kommentere en slik absurditet, sier den russiske bokselegenden Nikolaj Valujev ifølge Championat.

- Jeg mener at denne avgjørelsen må ankes. De må forstå at det som ikke er forbudt ved lov må være tillatt. Alle vet dette, sier 47-åringen videre.

Den tidligere skiskytterstjernen Svetlana Isjmuratova reagerer også på det som har kommet fram og liker ikke den situasjonen russerne har havnet i.

- Det er sørgelig at det har gått så langt at vi ikke en gang får representere vårt eget land. Takk og lov for at våre utøvere er såpass kjente at alle uansett vet de kommer fra Russland. Men i det store og hele er dette en veldig krenkende situasjon , at vi latt oss bli overkjørt på denne måten, sier den tidligere OL-gullmedaljøren.

Isjmuratova har i tillegg VM-gull fra både 1998, 2001, 2003 og 2005 på merittlisten. Hun tok to OL-gull under leken i italienske Torino i 2006.

VM innledet med norsk gull

VM i skiskyting i slovenske Pokljuka ble innledet onsdag ettermiddag med mixedstafett. Der gill gullet til det norske laget. Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland gikk for det norske laget.

Østerrike ble nummer to i konkurransen, mens Sverige tok bronse.

De fire utøverne som representerte RBU endte helt nede på en niendeplass.

